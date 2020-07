"O verão é uma época em que todas as pessoas precisam de adotar cuidados especiais para evitarem complicações de saúde. As pessoas com diabetes devem seguir com extrema atenção estes cuidados, particularmente pelo impacto que as temperaturas elevadas podem ter nas oscilações das glicemias", adverte João Filipe Raposo, diretor clínico da APDP, e esclarece ainda que, durante este período, "poderá ser necessário ajustar a medicação e aumentar a frequência da realização da medição de açúcar no sangue".

Oito dicas práticas

1. Mantenha uma boa hidratação! Durante o período em que as temperaturas estão mais elevadas deve beber entre 1,5 a 2 litros de água por dia e, se a temperatura ambiente for elevada, aumente as quantidades de água para manter a hidratação. O calor em excesso pode tirar o apetite e, com a ação da insulina, poderá aumentar o risco de hipoglicemia. Em contrapartida, a desidratação pode levar à hiperglicemia que agrava ainda mais a desidratação;

2. Garanta um equilíbrio glicémico através do equilíbrio das refeições. Deve seguir uma alimentação saudável e equilibrada, estas devem ser leves e ricas em nutrientes. Uma alimentação fracionada, com horários estipulados e sem excessos alimentares é o ideal;

3. Tenha em atenção o excesso de exposição solar. Evite o excesso de exposição solar, entre as 10h e as 16h, considerando o horário de pico em que o calor está mais intenso. Além disso, procure não administrar insulina nas zonas do corpo que estejam frequentemente expostas ao sol, uma vez que a velocidade de absorção aumenta;

4. Exercite o seu corpo de forma saudável. O exercício reduz os níveis de glicose no sangue, ajuda a regular a tensão arterial e os níveis de colesterol. Tire proveito do bom tempo para exercitar o corpo no verão (caminhar, correr ao ar livre, nadar, andar de bicicleta, dançar). Contudo, tenha em mente a frequência e prática desportiva e não se esqueça que as atividades físicas em excesso ou esforço contínuo devem ser evitados;