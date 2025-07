Depois de ter vivido relações 'falhadas' com nomes muito conhecidos do grande público como Brad Pitt e Justin Theroux, tudo indica que Jennifer Aniston tem o seu coração novamente preenchido.

A atriz, de 56 anos, deu força a rumores sobre um possível romance com o coach Jim Curtis ao viajar com este para Maiorca, no fim de semana de 4 de julho, como relata o Daily Mail.

A estrela de 'Friends' parecia feliz e tranquila enquanto desfrutava da companhia de Jim Curtis durante a referida viagem.

Com um look descontraído, Jennifer Aniston foi vista a apresentar o alegado novo amor aos amigos próximos, o ator Jason Bateman e a sua mulher Amanda Anka, isto antes de aproveitarem uma festa no iate.

Mas esta não foi a primeira vez que foram vistos juntos. No mês passado, ambos já tinham sido 'apanhados' no luxuoso hotel Ventana Big Sur, no norte da Califórnia.

E há novos detalhes que levam a acreditar que a relação esteja assumida. Isto porque a atriz demonstrou carinho e afeto na presença de Jim Curtis na passada quinta-feira.

A estrela de 'Friends' foi vista a colocar a mão na coxa de Jim Curtis enquanto conversavam com amigos num momento mais 'íntimo'. Além disso, também deram as mãos enquanto passeavam com os amigos da atriz Courteney Cox, Olivia Wilde, Amy Schumer e Jason Bateman. Jim, por seu turno, também foi 'apanhado' a mexer carinhosamente no cabelo de Jennifer, e uma pessoa contou que parece tê-los visto a darem um beijo.

"Os amigos dela estão felizes com este novo romance, e aqueles que o conheceram acham que são uma combinação perfeita. Ambos partilham um profundo amor pelo 'trabalho interior' e a Jen acha que o Jim é bastante notável nesse aspeto. A Jen leu quase todos os livros de autoajuda do Jim", disse uma fonte ao Daily Mail, tendo confirmado que a atriz "está a namorar com o coach e está muito feliz". "Mas ela ainda está a levar as coisas com calma, por enquanto", comentou também.

"A Jen sente-se muito ligada ao Jim, porque eles têm o mesmo nível de inteligência emocional - ao contrário de alguns dos seus pretendentes anteriores", acrescentou.

No entanto, até à data, ainda não houve nenhuma confirmação oficial sobre o alegado romance.

Mas, afinal, quem é Jim Curtis?

Jim Curtis tem uma conta no Instagram com mais de 560 mil seguidores, onde partilha com regularidade citações inspiradoras para ajudar as pessoas a "libertarem-se do passado e dos padrões" e encontrar o amor. Jennifer Aniston segue a sua página há quase dois anos, como conta ainda o Daily Mail.