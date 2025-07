Larry Charles, um dos guionistas da série 'Seinfield', teve a oportunidade de trabalhar com Kanye West no passado e garantiu que o rapper era uma pessoa bem diferente do que é agora.

Larry Charles, comediante e guionista da série 'Seinfeld', garantiu que Kanye West era bem diferente quando o conheceu em relação à pessoa que é agora. Em declarações ao Page Six, Larry contou que conheceu o rapper em 2008, quando estava a trabalhar em 'Entourage'. "Ele era um tipo doce, divertido e consciente. Era bastante descontraído - isto foi antes das Kardashian", revelou Charles, de 68 anos, referindo-se ao tão falado casamento de Kim Kardashian e Kanye West, que começou em 2014 e terminou em 2022. Este afirmou que a primeira coisa que West lhe disse era que "queria ser o Larry David negro". O ator, guionista, realizador e produtor foi um dos criadores da série 'Seinfeld', pelo que conheceu David bastante bem. Juntos, Kanye e Charles criaram um programa de comédia, de meia hora, baseada na vida do rapper, que era para ser transmitido na HBO. "Esse espetáculo era como ele", notou Charles. "A vida dele é uma história de terror cómica", argumentou. "Toda a gente se deu muito bem", referiu ainda, notando que adorou trabalhar com Kanye West e que à época chegou a considerá-lo como um amigo. O projeto acabou por não ir para o ar por decisão da plataforma de streaming, contudo, ainda hoje, Charles questiona-se sobre como teria sido a vida do rapper caso tal tivesse acontecido. "Todas estas pequenas coisas, estas pequenas mudanças na vida têm consequências gigantes", sublinhou. "E por isso, mais uma vez, ele é alguém que se desviou numa direção e claramente que há problemas de saúde mental", realça. Os problemas de Kanye West nos últimos anos As primeiras polémicas na vida de Kanye West começaram a surgir quando o rapper ainda era casado com Kim Kardashian. Nos últimos anos, Kanye deu que falar em várias ocasiões, como quando surgiu numa entrevista com uma bata do grupo supremacista branco Ku Klux Klan, quando fez elogios a Hitler nas redes sociais ou quando a mulher, Bianca Censori, posou completamente nua nos Grammy Awards, com várias pessoas a acusarem-no de a controlar e a obrigar a expor-se daquela maneira. Apesar de todas as controvérsias, Charlie diz sentir empatia por Kanye West. "Ele é uma galinha dos ovos de ouro e as galinhas dos ovos de ouro em Hollywood são exploradas", realçou. "Ninguém se chega à frente para as ajudar, para as afastar da indústria durante um tempo e dar-lhe a ajuda de que precisam", lamenta. "Em vez disso, continuam a explorá-los, porque conseguem fazer muito dinheiro", completa.