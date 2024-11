North e Chicago aparecem no vídeo do tema 'Bomb' do pai, lançado no YouTube esta quarta.

Filha de Kim Kardashian e Kanye West, North, de 11 anos, e Chicago, de seis, aparecem no videoclipe da música 'Bomb', do rapper em colaboração com TY Dolla $ign, que foi lançado no Youtube esta quarta-feira, dia 27 de novembro. No entanto, o vídeo não está a ser bem recebido por todos os fãs. Isto porque há quem acredite que o rapper usou IA no vídeo. "Sinceramente, é triste ver uma lenda a manchar o seu legado desta maneira", disse um internauta no X (antigo Twitter), segundo o Mirror. "Desculpa, mas isto é horrível", acrescentou outro. "Ele usou IA para no vídeo e ficou horrível" ou "este homem está a usar modelos de IA para parecer com os seus próprios filhos", são outros comentários que se pode ler. Siga o link De recorda que além das meninas, o ex-casal Kim Kardashian e Kanye West são também pais de Saint, de oito anos, e Psalm, de cinco. Leia Também: Modelo processa Kanye West por alegada agressão em videoclipe