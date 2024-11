Jenn An está a processar Kanye West alegando que foi agredida pelo rapper durante as gravações de um videoclipe em 2010.

De acordo com a People, a modelo acusa o rapper de tentar "sufocá-la e enfiar os dedos na sua garganta".

O processo está nas mãos do tribunal federal de Nova Iorque, onde deu entrada na sexta-feira, dia 22 de novembro, e em que a modelo acusa o artista de "estrangulamento" durante as filmagens do videoclipe da música 'In for the Kill', de La Roux, que contou com a participação de Kanye West (num remix).

No processo, a que a Rolling Stone, Page Six e TheWrap tiveram acesso, relatam que Jenn An estava a trabalhar como atriz no vídeo, no Chelsea Hotel, em Nova Iorque, em setembro de 2010, e estava apenas a usar uma "lingerie quando Kanye West apontou para a equipa e pediu para lhe darem a miúda asiática".

Jenn An alega que disse ao rapper que "não estava a usar muita coisa", no que à roupa dizia respeito. E, diz, o artista terá respondido: "Por isso é que te escolhi". A modelo lembra-se ainda de pedir aos restantes atores presentes para saírem da sala.

A modelo alega também que West (que mudou legalmente o nome para Ye) pediu à equipa que estava a filmar para fazer um plano no rosto de Jenn An enquanto estava a "imitar sexo oral forçado".

"Perante as câmaras, West começou a sufocar a vítima com uma mão. Pegou depois na noutra mão e meteu de volta do pescoço dela, e continuou a estrangulá-la com as duas mãos", pode ler-se no processo, segundo a Rolling Stone, cita a People.

"Ele enfiou depois vários dedos na garganta dela, continuamente, movia-os para dentro e para fora", acrescentaram, referindo que tal aconteceu durante mais de um minuto.

"Isto é arte. Isto é arte. Sou um Picasso", terá gritado na altura o rapper, ainda de acordo com a imprensa internacional que teve acesso ao processo.

