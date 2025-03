A cantora e compositora alemã, Alice Merton, processou Kanye West por violação de direitos autorais.

A artista acusa o rapper de usar versos da música 'Blindside', sem autorização, na faixa 'Gun to My Head', lançada por West e Ty Dolla $ign.

De acordo com o processo obtido pela Rolling Stone, Kanye apresentou "Gun to My Head" num evento de audição inicial do álbum 'Vultures' em dezembro de 2023. A música atraiu especial atenção na época por apresentar Kid Cudi, marcando a primeira colaboração do cantor com West em vários anos.

Segundo a compositora alemã, o rapper usurpou versos de 'Blindside' que "abrangem a maior parte da melodia básica da música", bem como "gravações vocais da linha de abertura da letra".

Quando 'Gun to My Head' foi tocada pela primeira vez em público, Kanye, supostamente, não tinha contactado Alice Merton para lhe pedir qualquer tipo de uso da música. O processo diz que a compositora ficou "chocada e humilhada" quando começaram a surgir notícias alegando que 'Gun to the Head' era uma "colaboração" entre West, Kid Cudi e Alice Merton.

A música referida não apareceu no primeiro álbum 'Vultures', lançado a 8 de fevereiro de 2024, mas deveria aparecer em 'Vultures 2'. O processo alega que Kanye West entrou em contacto com a produtora Bertelsmann Music Group (BMG) para pedir os versos de 'Blindside'. Esse pedido só foi encaminhado para Merton algumas semanas depois, no início de março.

No dia 7 de março de 2024, Alice Merton "respondeu à BMG, negando o pedido de Kanye". Quando a produtora perguntou à artista por que tinha rejeitado a autorização, ela e sua equipa responderam que os "valores de West são contrários aos seus".

O processo menciona especificamente os numerosos comentários antissemitas de Kanye West. "Merton é uma residente alemã que tem laços estreitos com o holocausto com familiares judeus que sobreviveram aos seus horrores e, como tal, sente-se intimamente conectada a esse evento histórico", pode ler-se.

De notar que, quando 'Vultures 2' foi lançado em agosto de 2024, 'Gun to My Head' não estava incluída na lista oficial de faixas. No entanto, teve um breve lançamento numa versão digital deluxe do álbum, embora pareça que a música tenha sido removida da maioria dos serviços de streaming.

