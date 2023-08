Verão é sinónimo de dias a apanhar sol na praia ou à beira da piscina. E embora já todos – ou quase todos – saibamos os cuidados que devemos ter com a nossa pele para nos protegermos da radiação solar, poucos revelam tomar precauções efetivas no que respeita a um dos componentes mais afetados pela luz solar intensa: os lábios.

Quando pensamos em excesso de sol nos lábios, pensamos automaticamente em escaldões que podem causar algum desconforto ou até dor. Contudo, a falta de proteção labial pode mesmo representar um grande perigo para a saúde. Por terem uma função tão essencial para a saúde oral, um escaldão nos lábios pode – além de dor e desconforto – dificultar o processo da fala, bem como a tarefa de comer ou beber. Este é um tipo de pele muito sensível e, por isso, as queimaduras solares podem desencadear crostas e feridas dolorosas nas zonas mais afetadas, que podem ser a porta de entrada para infeções causadas por bactérias ou fungos, desencadeando complicações mais graves.

A exposição excessiva e repetida aos raios ultravioleta pode ainda aumentar o risco de desenvolver cancro da pele nos lábios. Por terem uma pele mais fina e menos pigmentada, os lábios são mais suscetíveis aos danos causados pelo sol. Por isso, é essencial adotar os cuidados certos para prevenir o aparecimento desta e de outras patologias.

Tal como para qualquer outra zona do corpo, a melhor maneira de proteger os lábios do sol passa por aplicar protetor solar, neste caso labial. Para que se garanta uma proteção efetiva, o fator de proteção – FPS - deve ser, no mínimo, 30, e este deve ser reaplicado de duas em duas horas, especialmente depois de comer ou beber. Além do protetor, é importante manter os lábios hidratados, utilizando um batom ou bálsamo hidratante que evite a secura e torne os lábios mais macios e saudáveis. Embora pareça uma boa maneira de combater a secura excessiva, devemos evitar passar a língua os lábios, uma vez que a saliva pode secar ainda mais a pele, tornando-os mais vulneráveis a escaldões.

Além destes cuidados essenciais, garantir o consumo regular de água é muito importante para minimizar o risco de escaldões e a secura labial, bem como evitar a exposição solar direta durante períodos muito longos e nas horas de maior calor. Ainda assim,