De tote bags personalizadas a snacks e maquilhagem gratuita, passando por tattoos temporárias, jogos, fotos instantâneas e momentos de self-care, há de tudo um pouco na zona de ativações do NOS Alive. As marcas apostam em experiências imersivas que transformam a espera entre concertos numa oportunidade de levar um pedaço do festival para casa — literalmente.

Mas nem tudo é instantâneo: em muitas ativações, é preciso paciência para enfrentar filas (bem) longas de quem teve exatamente a mesma ideia. Para alguns brindes, é preciso jogar, testar a sorte ou cumprir um desafio. Noutros casos, basta estar no sítio certo à hora certa para conquistar um chapéu de palha, um chocolate, amostras de skincare ou outro mimo inesperado.

Para quem gosta de colecionar memórias, produtos ou simplesmente descobrir o que está a dar, vale a pena explorar o recinto — desde que se esteja disposto a trocar alguns minutos de música por um brinde, uma selfie ou uma experiência diferente.