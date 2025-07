João Francisco Lima, o filho mais velho de Pedro Lima, fez uma ação solidária. O jovem partilhou nas redes sociais que levou a jovem Sara, que está paralisada do peito para baixo, para o mar, cumprindo, desta forma, um sonho.

João Francisco mostrou imagens do momento nas redes sociais onde escreveu:

"Esta é a Sara. A Sara é surfista, tem uma lista de sonhos a cumprir antes de morrer, tem um sorriso e boa disposição contagiantes, e uma coragem assustadora. A Sara confiou em mim para a levar para dentro de água num mar com correntes fortes e ondas cavadas. Tudo isto seria relativamente banal, se a Sara não estivesse paralisada no peito para baixo", começou por dizer.

João Francisco relatou ainda toda a experiência. "Durante meia hora galgámos ondas, surfamos ondas, e fomos virados por ondas. Não havia leash, colete, barbatanas, ou qualquer auxílio. Quando caía da prancha, mantinha-se à tona apenas com os braços e levava com tantas ondas quantas nós demorássemos a chegar até ela. Eu, em pânico, cheguei sempre a uma gargalhada dobrada de quem estava a desfrutar de cada segundo. Saí exausto e preenchido.

Se a vida te dá limões, faz limonada! Obrigado Sara por confiares em mim e por me ensinares tanto", concluiu o jovem.

Esta ação foi organizada pela Associação Portuguesa de Surf Adaptado, no âmbito do evento Softboard Heroes, tal como João fez questão de mencionar e agradecer.

Desde a morte do seu pai, o ator Pedro Lima, a 20 de junho de 2020, que sofria de depressão, que a missão de João Francico tem sido dedicada à saúde mental, sendo orador e mentor de vários projetos. Fundou a Mind Match, uma plataforma com o serviço de psicologia, focada em encontrar ajuda especializada para problemas de saúde mental.

Para além disso, João escreveu também o livro 'Já Não Sou o Que Era Agora Mesmo', uma obra cheia de "desabafos e reflexões de quem observa os erros do passado e impede de os perpetuar no futuro, numa tentativa de dar a mão a alguém que se sente encurralado, sozinho e incompreendido", pode ler-se no site da publicação.

João Francico Lima vive em Dublin, na Irlanda, onde trabalha numa empresa tecnológica.

Nas redes sociais, o jovem faz questão de relembrar o pai. Caso disso foi no passado dia 19 de março, dia em que se assinala do Dia do Pai, onde este partilhou uma foto na sua companhia, escrevendo na legenda da partilha:

"Nós filhos amamos os nossos pais. Não o super homem, nem o bem sucedido. Aquele que nos dá atenção, que brinca connosco, que não espera nada que não a nossa melhor versão, e que não deseja outra coisa que o nosso bem estar e felicidade".