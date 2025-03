João Francisco Lima, filho mais velho do ator Pedro Lima, que morreu a 20 de junho de 2020, fez uma sentida publicação nas redes sociais a propósito do Dia do Pai que se assinalou a 19 de março.

O jovem gravou um vídeo onde refere que "tem um pai espetacular que adora e do qual tem imenso orgulho". Na legenda da partilha afirmou:

"Desconheço o que é ser pai. Consigo apenas imaginar, à luz do que sonho ser um dia, e do que vi e vivi de perto através do meu pai. Deve ser difícil, sentir em nós o peso do mundo", começou por dizer

"Conheço bem o que é já não ter presente o meu pai. A falta da referência masculina, do companheiro, da palhaçada e do toque simultaneamente bruto e ternurento. E por isso fica um abraço para aqueles cujo dia hoje é mais pesado por toda essa ausência".

Recorde-se que o ator morreu aos 49 anos na praia do Abano, em Cascais, na sequência de uma grave depressão. Deixou quatro filhos: João Francisco, Ema, Mia, e Clara.

Serviços telefónicos de apoio emocional e prevenção ao suicídio em Portugal:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 800 209 899 (Número gratuito)

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

