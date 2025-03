Jessica Athayde partilhou uma publicação nas redes sociais, a propósito do Dia do Pai, que traz um bom debate para cima da mesa. Dia do Pai: Sim ou Não?

"Todos os anos faço um post destes, não para desvalorizar o papel de um pai ou de uma mãe, mas por ter a sensibilidade de saber que há crianças que precisam de lidar com este dia com uma ausência. Não poderia ser dia da família? [...]

[...] Poderá existir uma solução melhor do que colocar crianças pequenas em situações que as possam deixar tristes?", questionou a atriz.

Jessica referiu ainda que existem crianças na escola do filho e que ela própria "tem amigas que cresceram com estas datas sem pai ou mãe", pedindo que os seguidores dessem a sua opinião nos comentários da publicação. "Não podemos pensar mais sobre isto?", referiu.

A partilha teve várias reações, quer de parte de fãs, quer da parte de figuras públicas que seguem a atriz.

Melânia Gomes foi uma das caras conhecidas que se pronunciou, mostrando o outro lado da questão apresentada por Jessica e referindo a importância de existirem estes dias.

"Acho saudável aceitar e resolver a nossa história, sem passar por cima dos 'traumas'. E quanto mais cedo melhor, com delicadeza e adequado à idade claro, mas com a maior naturalidade possível. Concordo que exista sim Dia da Mãe, Pai, Avós, da Família, (porque essa realidade existe) e porque não também um Dia da pessoa especial, sim?

"Não apagar umas realidades, em prol de outras. Só adicionar", concluiu.

Joana Machado Madeira, por outro lado, concordou com a mulher de Diogo Amaral.

"Família sim era uma boa opção! Fiz milhares de presentes do dia do pai e nunca tive a quem entregar. Era o pior dia da escola. Obrigada Jess linda pelas tuas palavras".

Joana Duarte, Luís Borges, Luísa Barbosa e Filipe Vargas foram mais figuras públicas que concordaram com a opinião de Jessica.

