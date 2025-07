Madalena Abecasis rumou a Cabo Verde para umas férias de sonho com a família. A influencer foi com o marido, Nuno Sebastião, e com os quatro filhos: Francisca (fruto de uma antiga relação), José, Júlia e João Diogo para a famosa Ilha do Sal.

No país a família teve oportunidade de "visitar as salinas, o mercado e o porto de Palmeira", ondem viram tubarões bebés.

Pode ver as imagens das férias de Madalena Abecasis na nossa galeria.

Com os dias de descanso a chegar ao fim, Madalena fez uma publicação em género de reflexão: "Chegaram ao fim estes dias em Cabo Verde! Ilha do Sal maravilhosa! Correu tudo tão bem que já vou equacionar viajarmos mais vezes para fora do país".

Madalena Abecasis e o medo de viajar

Madalena Abecasis, como influencer que é, recebe várias propostas de parcerias, entre elas viagens. Porém, viajar não é assim tão prazeroso para a criadora de conteúdos que já desabafou com os seguidores sobre o medo que tem em sair de casa (mesmo dentro do país) e até viajar para fora.

Em 2024, Madalena fez a seguinte partilha:

"Eu sou hipocondríaca com a morte. Eu acho sempre que vou morrer, eu acho sempre que, a qualquer altura, vou morrer [...] há parcerias que eu não aceito porque têm viagens. Viagem ao Porto não aceito, viagens ao estrangeiro, então, não estão sequer em equação e as pessoas acham sempre muito estranho como é que uma influencer não quer ir de viagem paga para Paris para ver a coleção não sei do quê.

Como é que uma influencer não quer ir de viagem paga para o Porto com estadia? Não vou porque tenho medo de morrer [...] Acho sempre que os meus meninos vão ficar todos sabe Deus como e dá-me uma angústia que vocês não sonham", confessou.

Madalena prefere viajar em família. "Vamos de férias de verão, vamos todos juntos. Sozinha eu não vou! E até deve haver marcas que pensam: ‘Esta não deve jogar bem com o baralho todo’. Porque, realmente, não vou. Isto é uma doença que eu tenho, é uma coisa que não é saudável”, confessou.

Dois anos antes, em 2022, e a propósito de uma viagem com a família à Madeira, Madalena acabou por contar que ficou "com o coração nas mãos".

"Sou aquela pessoa estranha que não adora viajar. [...] Andar de avião também é uma coisa que me transtorna levemente, além de que viajar com quatro filhos tira-me efetivamente anos de vida. Estou sempre na iminência de perder algum, é coração nas mãos o tempo quase todo", confessou.

O mais recente susto na vida da influencer

Foi no início do ano, a 2 de janeiro, que Madalena teve que ir para as urgências com o filho José. O menino parecia estar a "fazer caretas" ficando, mais tarde, com a cara paralisada.

O diagnóstico chegou logo a seguir. "Está com paralisia de Bell, apanhámos um susto", confessou. Para a recuperação, a criança teve que fazer "cortisona, fisioterapia e exercícios faciais de hora a hora", mas, felizmente, teve uma "recuperção milagrosa".