Foram várias as homenagens que Ozzy Osbourne recebeu nas redes sociais após a notícia da sua morte. Mas não ficou por aqui. Vários colegas aproveitaram os espetáculos para também prestar um tributo ao artista, que morreu no dia 22 de julho. Enquanto os irmãos Gallagher regressavam a Londres 16 anos depois da última atuação em Wembley, a banda Oasis prestou uma homenagem a Ozzy Osbourne, na noite de sexta-feira. Este foi o primeiro de sete espetáculos da banda em londres - que está neste momento na estrada com uma digressão mundial. Foi projetada no palco uma fotografia do vocalista dos Black Sabbath, quando o grupo terminava de tocar 'Live Forever' e antes de dedicarem o próximo tem, 'Rock and Roll Star', a Ozzy Osbourne. "Quero dedicar esta música ao Ozzy Osbourne, estrela do rock 'n' roll", disse o vocalista dos Oasis, Liam Gallager. O momento, como seria de esperar, ficou gravado e as imagens não tardaram a chegar às redes sociais. Mas a banda não foi a única a prestar uma homenagem a Ozzy Osbourne durante um concerto. Lady Gaga e os Coldplay, por exemplo, foram outros artistas que também prestaram uma homenagem ao cantor. Ozzy Osbourne morreu na terça-feira, dia 22 de julho, aos 76 anos. O artista estava a enfrentar vários problemas de saúde, tendo sido diagnosticado com Parkinson. Ao contrário do que se acreditava, a morte do músico não terá sido 'pacífica'. O Daily Mail revelou que chegou a ser chamado à mansão de Ozzy Osbourne, em Buckinghamshire, Inglaterra, um helicóptero com dois médicos que ficaram na propriedade durante um par de horas.

Após a notícia da sua morte, foram muitas as reações que 'encheram' as redes sociais. "É muito triste saber da notícia da morte de Ozzy Osbourne. Ele era um amigo querido e um grande pioneiro que garantiu o seu lugar no panteão dos deuses do rock - uma verdadeira lenda. Ele também foi uma das pessoas mais engraçadas que já conheci", disse Elton John.