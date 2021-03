O coração é a “bomba” responsável por fazer circular o sangue no nosso corpo. É através do sangue, bombeado pelo coração, que todo o corpo e as células recebem o oxigénio e os nutrientes necessários para funcionarem.

Para além de alimentar o coração com boas emoções, os alimentos têm um papel fundamental no seu bom funcionamento e equilíbrio. Isto, tendo sempre em conta que o funcionamento daquele órgão impacta diretamente todo o nível de saúde do nosso corpo, através da qualidade da pulsação do sangue (para que este consiga chegar a todas as extremidades e células corporais).

Assim, que tipo de alimentos podemos privilegiar para alimentar corretamente o nosso coração?

Beterraba: rica em vitaminas como ácido fólico, potássio e vitamina C, a Beterraba é um forte tonificante do sangue (ideal para quem precisa de o nutrir ou corrigir deficiências) e ajuda também a melhorar a qualidade da visão. Quando consumida crua ativa o sistema nervoso central, por isso não é aconselhado o consumo da beterraba crua a quem tem um sistema nervoso mais "inquieto".

créditos: Green Smiles

Sabor amargo de boa qualidade, como por exemplo cacau, açafrão, sementes de sésamo, alface, chá verde, rabanete, entre outros.

Feijão Vermelho: com uma baixa presença de gordura e elevada concentração de proteína. É rico em fibra, mas principalmente em minerais como o potássio, fósforo, ferro, magnésio e zinco.

Ameixa vermelha: tem uma importante função hidratante pela concentração de água e vitaminas.

Aipo: poderoso aliado para baixa a tensão arterial em situações de SOS. Interessante pela excelente concentração de fibra e água.

créditos: Kelly Sikkema/Unsplash

Dica: privilegie tudo o que tem o vermelho. Afinal de contas é a cor do amor e do coração, certo?

Para além das funções físicas, emoções como a alegria e a segurança estão intimamente ligados ao coração. Isto, para além do amor, claro. Quando o coração está em desequilíbrio, características como a ansiedade, a austeridade, a expansividade descontrolada e rigidez mental são mais frequentes.

Por isso, para ajudar ainda mais o seu coração, evite o consumo regular de açúcar, álcool e alimentos processados. Ajudá-lo-á a fazer chegar o sangue onde precisa, sem ter de bombear em esforço, sem ter de lidar com veias e artérias com espaço reduzido (pela acumulação de gordura).