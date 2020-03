Lentilhas: São leguminosas muito versáteis e poderosas. Uma excelente fonte de vitaminas, minerais, ferro, amido e fibras solúveis (daí serem óptimas para combinar com cereais para uma proteína vegetal completa). Além disto, são pobres em gorduras, por isso, ideais para ajudar no controlo do peso.

créditos: Green Smiles

Citrinos: Laranja, Limão, tangerinas. O limão é um óptimo amigo do fígado e da promoção da nossa imunidade de forma natural. Ajuda, também, a melhorar o processo digestivo através da ajuda ao processamento das toxinas presentes no nosso corpo.

Dica extra: Privilegie todos os alimentos verdes que transportam a energia crescente e viva da primavera.

Chegou a época de tornar as refeições mais leves, utilizar menos forno e privilegiar métodos culinários como cozer, escaldar, cozinhar a vapor ou saltear. Com a alimentação, ajude o seu fígado e vesícula a funcionarem em pleno, para que possam desempenhar as suas funções de desintoxicação e filtragem do sangue.

Tenha uma primavera leve e feliz!