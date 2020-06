A pele é um órgão excretor, a par dos pulmões e do intestino grosso. Quando estes órgãos não estão a conseguir expelir toda a toxicidade que temos no nosso corpo, a pele vai ajudá-los. Nestes casos surgem, por exemplo, as borbulhas e as inflamações cutâneas.

Uma pele brilhante, hidratada e suave é o desejo de todos. Aceite estas três sugestões para cuidar da sua pele:

Consuma alimentos alcalinizantes, bastantes legumes e cereais integrais (alimentos com elevado índice de fibra que ajudarão a potenciar o funcionamento do intestino grosso, e assim, ajudar a expelir tudo o que não é necessário).

Esfregue diariamente o seu corpo com uma toalha húmida (com água quente). Ajuda a limpar a pele em profundidade e a estimular o funcionamento do sistema linfático.

Evite alimentos como o açúcar (que irá promover a desmineralização da pele) e o tabaco (irá potenciar a destruição da vitamina C que ajuda a manter as fibras de colagéneo da pele).

Aceita fazer um exercício?