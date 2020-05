Destaco as propriedades nutricionais da maçã mais interessantes. Do meu ponto de vista são:

A elevada concentração de fibras solúveis favorece o funcionamento do intestino (para além da concentração de água que ajuda no processo de hidratação do órgão).

Ajuda a controlar os níveis de saciedade devido à presença de fibra - apesar de não dever se consumida sozinha pela presença elevada de frutose (açúcar natural presente na fruta).

A presença de vitamina C atua como antioxidante, o que estimula o sistema endócrino. Os antioxidantes bem presentes nas maçãs são também cruciais para combater os radicais livres, responsáveis pelos níveis de inflamação no corpo (como por exemplo a acne).

A maçã tem elevados níveis de potássio e vitamina K.

Creme de arroz com maçã. créditos: Green Smiles

Precisa de mais razões para consumir regularmente maçã?

A nível nacional temos muitas variedades, cada uma mais saborosa do que a outra: Maçã Bravo de Esmolfe, Maçã Riscadinha de Palmela, Maçã Reineta, Maçã de Alcobaça, entre outras. Importante escolher local e biológica, se possível. Os benefícios acima referidos serão ainda mais intesificados se falarmos de uma plantação biológica - pela maior concentração de vitaminas e minerais em detrimento de água.