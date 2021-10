Puré de batata-doce e maçã

Quando estiverem cozidas (costumo cozê-las em separado, mas também pode cozinhar tudo junto - demoram cerca de 15 minutos em lume médio/alto) junte todos os ingredientes e triture em puré até ficar bastante cremoso.

Se quiser um sabor mais intenso, pode juntar uma pitada de caril e cominhos. O contraste do doce da batata e da maçã com o picante do caril fica óptimo.

Nota: pode transformar esta receita numa sobremesa se adicionar um pouco de adoçante natural (ex: pasta de tâmaras, geleia de arroz, de agave, açúcar de coco ou açúcar mascavado) e amêndoa laminada, por exemplo.