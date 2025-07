Trás-os-Montes assume o papel de região convidada na edição do presente ano do Guarda Wine Fest, iniciativa que “pretende valorizar a produção vinícola nacional, fomentar o contacto direto entre público e produtores e reforçar o papel do vinho na promoção territorial”.

Ao longo dos três dias, o evento de entrada livre, reúne as três Denominações de Origem com expressão no distrito — Beira Interior, Douro e Dão — através de mais de 50 produtores. O programa inclui sessões de prova, momentos de gastronomia e concertos ao ar livre.

As “Conversas sobre o Vinho”, agendadas para 12 e 13 de julho, juntam especialistas que irão debater temas ligados à sustentabilidade, novas tendências de consumo e a valorização do vinho no contexto regional.

A componente gastronómica terá destaque com sessões de showcooking conduzidas por chefs convidados. Paralelamente, estarão em funcionamento dois espaços de restauração — Restaurante Aliança e D’sigual — com propostas de harmonização entre vinho e cozinha regional.

As noites de 11 e 12 de julho incluem as Wine Parties, com o DJ Pedro Simões, e a estreia de um wine bar com seleção especial de vinhos. A programação musical conta ainda com os franceses Lehmanns Brothers no dia 11, o projeto “Elas e o Jazz” com a Big Band da Nazaré no dia 12, e Lana Gasparøtti no encerramento, a 13 de julho.

O evento é promovido pelo Município da Guarda em colaboração com a Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI) e produzido pela Essência Company.