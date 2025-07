A obra, uma homenagem ao Algarve, conta com o contributo da chef algarvia Noélia Jerónimo, que assina 30 das receitas presentes, ao lado de outros protagonistas que dão voz à diversidade e identidade da região. De acordo com a editora da obra, Marianne Salentin-Träger, “o livro estará disponível em formato físico e em edição limitada a partir de 29 de setembro, podendo já ser reservado em pré-venda exclusiva com o preço de 45€”

Com 456 páginas, “Algarve – uma viagem culinária” combina a narrativa com o conteúdo visual e escrito, que pretende levar o leitor a explorar um Algarve, através de mais de 300 fotografias e 25 histórias reais que captam o espírito da região do sul. De Aljezur a Vila Real de Santo António, passando por Monchique, Tavira, Olhão, Loulé, Lagos, Lagoa, Silves e Portimão, o livro revela comunidades, rostos e ofícios: mariscadores e pescadores, surfistas e artesãos, vinicultores e artistas urbanos. Com texto de Rita Henss, fotografia de Markus Bassler e Anja Jahn, e direção artística de Oliver Hick-Schulz, a obra organiza-se em cinco capítulos — Água, Terra, Alma, Saber e Sabor.

Para Marianne Salentin-Träger, editora da obra, “cada história, cada rosto, cada receita é uma celebração da autenticidade desta terra. Não é apenas um livro sobre gastronomia, é um tributo à alma de uma região e das pessoas que nela vivem”.

Entre pescadores de amêijoas e mestres da cortiça, entre figos, flor de sal e cataplanas fumegantes, o livro percorre mercados locais, quintas esquecidas, marisqueiras familiares e restaurantes de autor. “Recolhe receitas emblemáticas, dando voz a uma região que honra o passado e reinventa o futuro à mesa. A narrativa é enriquecida com imagens que captam a luz atlântica, os rostos marcados pelo tempo e os gestos de quem trabalha a terra e o mar com respeito e paixão”, lemos na nota de imprensa que acompanha a apresentação da obra.

O livro reúne dezenas de receitas e histórias de nomes da gastronomia algarvia, como Noélia Jerónimo, João Marreiros, Hans Neuner, José Pinheiro, Nélia Nunes, Vasco Prudêncio e Ana Fonseca, Isabel Ramos entre diversos talentos locais.

“Esta obra teve, desde primeira edição, o patrocínio de Annabell Pohl, que, assim como sua família, mantém uma ligação com o Algarve há mais de 35 anos”, assinala a apresentação que é feita ao livro.

Entre os prémios internacionais que a obra arrecadou, assinalam-se dois ITB BookAwards: “Outstanding Travel Book – Culinary Journey” e “Best Travel Cookbook”, assim como três Gourmand World Cookbook Awards: “Melhor Fotografia”, “Melhor Produção” e “Melhor Design”.