Há homens e mulheres com a capacidade de mudarem para melhor o nosso mundo. Uma destas figuras é o designer alemão Dieter Rams que, hoje, aos 92 anos, ostenta o estatuto de criador da filosofia do “bom design”. Em síntese, Rams aponta-nos um caminho: “menos, mas melhor”. Para este criador, o bom design não é apenas visualmente agradável, mas é também inovador, inteligente e durável, tornando o produto fácil de compreender e prático de utilizar. Um conceito que o alemão levou para objetos do nosso quotidiano, como cafeteiras, calculadoras rádios. Um conceito que, hoje, encontramos na nova máquina de café automática da De'Longhi, empresa italiana fundada em 1902. A Rivelia centra-se na facilidade de utilização como compromisso fundamental.

Já mudou para a nova experiência de café? Há uma máquina (linda) que nos leva para o nível seguinte

Design, facilidade de utilização e cores lindas

O design da Rivelia foi pensado para simplificar todos os elementos da experiência de preparação de café. Desta forma, a experiência integra-se perfeitamente no dia a dia de qualquer consumidor, seja um principiante ou um expert.

Um exemplo desta preocupação passa pela colocação de componentes essenciais como o depósito de grãos e o depósito da água fora da máquina. Qual é a vantagem desta abordagem inovadora? A de expor as matérias-primas à vista de todos, permitindo ao consumidor interagir facilmente com os elementos da máquina.

Esta é uma máquina de café que não é apenas funcional. O design moderno, elegante e compacto, complementa na perfeição a decoração da cozinha ou espaço de café graças às suas linhas e cores cativantes. A Rivelia chega-nos com quatro opções de cores: o suave e sereno cinzento pebble, o nítido e limpo branco ártico, o bege natural e terroso e o marcante preto onyx. Acresce à funcionalidade e ao design a componente prática graças à escolha de superfícies mate e de cantos suavizados, acentuados por um acabamento brilhante fácil de limpar.

Explorar o mundo dos grãos frescos de café com o Bean Switch System

Explorar o mundo dos grãos de café pode ser um desafio, com tanto de sedutor, quanto de complexo: o nível de torrefação, o país de onde provém o café, a origem única ou o blend de grãos de diferentes paragens, tudo isto contribui para a diversidade da experiência do café.

Quatro argumentos a favor do grão de café moído no momento Preserva nuances e notas sensoriais do café. Os compostos do grão, que estão diretamente relacionados com o sabor da bebida são bastante voláteis. Tal, significa que entram em processo acelerado de oxidação logo após a moagem. O café perde aroma, corpo, notas. A ação de triturar o grão pouco antes de o extrair valoriza e garante frescura. No paladar, percebe-se a presença de características naturais do grão como a doçura e a acidez. Enquanto um café moído pode mascarar defeitos no processamento do café, o grão inteiro revela-o em todas as suas características. Um café moído poucos minutos antes do consumo garante muito mais sabor à experiência de chávena.

A Rivelia espicaça-nos a conhecer este mundo sem complicações. Como? Graças a duas inovadoras tecnologias da De’Longhi: o Bean Switch System e o Bean Adapt Technology. Vejamos com a atenção que merecem cada uma destas tecnologias:

Com a tecnologia Bean Switch System, podemos experimentar diferentes variedades de grãos de café e explorar as suas origens e sabores de uma forma rápida e prática. Esta tecnologia permite-lhe armazenar os nossos grãos de café preferidos em dois compactos depósitos de grãos de 250 g fornecidos com a máquina que podemos ir utilizando de forma alternada sempre que quisermos. Cada variedade de café que utilizarmos em casa poderá ter o seu depósito dedicado. Para efetuar a troca dos depósitos só temos de seguir as instruções dadas pela máquina, utilizando o Switch Mode para esvaziar o moinho.

Cada variedade de café tem o seu sabor, aroma e perfil sensorial único. Com a tecnologia Bean Adapt, podemos adaptar facilmente os parâmetros de moagem, dosagem e infusão em função do café que estivermos a utilizar. Desta forma iremos conseguir executar a extração ideal do café, que preserva e exalta todos os seus aromas e permite-lhe saborear um café mais aromático e rico. Todo este processo é feito no ecrã da máquina, para maior conveniência.

Uma máquina que aprende a nossa rotina de café

A Rivelia conta com um intuitivo ecrã a cores de 3,5” apresenta animações ricas e envolventes que acompanham o percurso de transformação do grão até à chávena.

Graças aos seus quatro perfis de utilizador e à função Rotinas de Café, a Rivelia aprende a nossa rotina de café, ajustando o menu ao longo do dia em função dos nossos hábitos e gostos. Um cappuccino forte com uma dose extra de café de manhã ou um espresso ligeiro depois do almoço? Há uma bebida certa para cada momento do dia.

Bebidas de leite com uma espuma rica e cremosa

Há algo de aconchegante e envolvente nas bebidas de leite como são os clássicos cappuccino ou flat white. Nos modelos Rivelia equipados com a tecnologia LatteCrema Hot podemos prepara estas bebidas de forma totalmente automática. Com um depósito de leite térmico dedicado, obtemos uma espuma rica e cremosa, na temperatura certa, quer utilizemos bebidas de leite de origem animal ou vegetal. São 16 as receitas automáticas disponíveis na versão com LatteCrema Hot.

Nos modelos com o vaporizador manual avançado, podemos preparar as nossas bebidas de leite tal como um barista profissional. Nesta versão estão disponíveis oito receitas automáticas.

Disse Dieter Rams certa vez, “não se pode compreender um bom design se não conseguirmos compreender as pessoas; o design é feito para as pessoas”. Um princípio adotado na Rivelia ao aproximar a experiência de café de cada um dos utilizadores.