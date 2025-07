Catarina Miranda continua a ser o centro das maiores discussões no 'Big Brother Verão'. Sem 'papas na língua', a concorrente não se inibe de responder à letra às provocações, sendo que para isso arranja argumentos do exterior. Foi o que aconteceu em relação a Luíza Abreu, depois desta ter acusado Afonso de ser o defensor de Miranda dentro da casa.

"Dona Kina, você sabe porque é que a Luíza está dentro deste reality?", questionou Catarina, fazendo com que Luíza, assim como os restantes concorrentes (à exceção de Afonso), se levantassem do sofá e fossem para o quarto.

"Não conhece o João Moura Caetano?", questionou Miranda, referindo-se ao namorado de Luíza, toureiro de profissão e que no passado manteve uma relação amorosa com Luciana Abreu.

Indignada, Kina afirmou: "Não posso ver uma mulher rebentar com outra, não posso! Por mais que uma mulher saiba alguma coisa de outra não pode rebentar com ela. Tem de ajudá-la, não rebentar com ela. Nem te vou falar porque me envergonhas".

No confessionário, numa conversa com o Big, notou. "Quando eu gosto de alguém tento defender até à morte. Não gosto quando uma mulher vem tentar denegrir outra através de suposições. (...) Mulheres não rebaixam mulheres, Big. Elas levantam as outras. Não vou alimentar o monstro".

Numa conversa com os restantes colegas dentro do quarto, Luíza apenas referiu: "O lá de fora ela tem que provar e eu levo-a a sede própria".

Jéssica, por seu turno, argumentou: "Há tanta coisa do que se pode fazer aqui, ir buscar para jogo o que se passa aqui do que ir buscar coisas de lá de fora, que não têm de ser chamadas, porque as pessoas nem sequer estão aqui. Isso para mim é ser pequenina".

Ainda durante a conversa com Kina, Catarina Miranda defendeu-se: "A partir do momento em que fazem para aparecer nas revistas todas - e a senhora não está aqui há dois dias - porque é que o povo lá fora pode falar e eu aqui dentro não posso falar? (...) Se aquilo era entre mim e a Jéssica porque é que ela se está a meter comigo? Se não estavam capaz não vinham, ficavam a ver o programa em casa".

Veja o momento completo da discussão aqui.

Goucha sai em defesa de Kina

Manuel Luís Goucha revelou ser um grande apoiante de Kina, apelando mesmo ao voto para salvar a concorrentes do reality show da TVI. Numa partilha no Instagram, aproveitou mesmo para lançar uma indireta a Catarina Miranda.

"Mal sabe a concorrente do BB Famosos que acha que está a ser capa e matéria de revistas que a protagonista está a ser outra. É que nem nota de rodapé! Vamos salvar a Kina! 761 20 20 08", atirou o apresentador da TVI.