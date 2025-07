O clima de tensão continua a agudizar entre Catarina Miranda e Ana Catharina. As duas participantes estão permanentemente em discórdias, que têm levado a situações limite.

Na hora de almoço de terça-feira, 8 de julho, as duas voltaram a discutir e, desta vez, até Kina acabou por ser envolvida no confronto.

"Se fosses mesmo boa não estavas aqui, estavas no 'Big Brother Brasil' - que é o melhor 'Big Brother' do mundo", atirou Catarina Miranda.

"Obrigada, Portugal, pela oportunidade", gritou Ana Catharina, levando Miranda a subir para cima da mesa para apelar, igualmente aos gritos, que esta se calasse.

Kina entrou na discussão para pedir respeito

Ao ver Catarina Miranda subir à mesa, Kina resolveu intervir. A antiga estilista, de 62 anos, que estava sentada diante de Miranda, apelou: "sai da mesa".

"Ela fez exatamente o mesmo e você não reclamou", reagiu a antiga concorrente de 'Big Brother 2024'. "Se for eu a fazer, toda a gente vai criticar, mas se for a santa da casa, esta santa, esta mosca morta que arranjaram para aqui, ninguém critica", continuou.

Irritada com a situação, Kina saiu da mesa e colocou no lixo a sua comida. "Eu nunca mais me sento à mesa. Eu acho que mereço respeito."

"A dona Kina merece respeito e eu não mereço?", questionou Catarina Miranda, lembrando a discussão recente em que também Ana Catharina subiu para a mesa enquanto esta comia.

"Dá-te ao respeito", ripostou Kina.

Luíza Abreu não conseguiu ficar indiferente à conversa e alertou Catarina Miranda: "Se todos repetirmos um ato que está errado, não vamos aprender. A dona Kina nunca come à mesa connosco, hoje estava a comer. Não há necessidade".

"Qual é a diferença entre a dona Kina e nós? Se tem idade para umas coisas, também tem de ter idade para outras. Lamento imenso", disse Catarina Miranda em resposta à colega de jogo.

"Não é questão de idade, não é questão porque eu sou a Kina, é porque eu sou eu. Achas que eu permito aos meus filhos que subam em cima da mesa onde eu estou a comer?", reagiu Kina.

"Os seus filhos também vão de biquíni para a mesa?", interpôs Catarina Miranda.

Pouco depois, Catarina Miranda notou que Kina estava a chorar enquanto lavava a loiça e aproximou-se dela para dar-lhe um abraço apertado e pedir desculpa. "Dona Kina, não quero que a senhora fique assim por minha causa. Venha cá, eu vi-a ali a chorar."

"Eu não fico chateada com a senhora e a senhora também não fica chateada comigo", disse, procurando sanar a situação.

A justificação de Ana Catharina para ter subido à mesa

Ana Catharina irritou-se e subiu para a mesa aos gritos depois de Catarina Miranda ter imitado o seu sotaque. Na emissão do 'Especial' de terça-feira, a concorrente brasileira resolveu pedir tempo de antena para explicar o que motivou a sua atitude.

"A reação que eu tive em relação à [Catarina] Miranda é porque todo o mundo fala do meu sotaque, todos os anos em que eu morei aqui [em Portugal]. O sistema público, chefes que eu tive, em todos os lugares falaram do meu sotaque e, portanto, a minha reação é genuína. É uma reação de dor, porque só eu sei a dor que sinto de ser constantemente atacada. Então, eu não deveria ter colocado um pé na mesa, mas os dois", referiu em conversa com a apresentadora de 'Big Brother Verão', Maria Botelho Moniz.

