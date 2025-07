Ana Catharina não leva desaforos para casa, muito menos quando está... dentro dela. No 'Especial' desta terça-feira, dia 8 de julho, a concorrente brasileira fez um pedido a Maria Botelho Moniz, apresentadora do reality show da TVI. Depois de uma conversa no confessionário, Catharina pediu um minuto de antena para poder esclarecer a discussão que teve com Catarina Miranda.

"A reação que eu tive em relação à [Catarina] Miranda é porque todo o mundo fala do meu sotaque, todos os anos em que eu morei aqui [em Portugal]. O sistema público, chefes que eu tive, em todos os lugares falaram do meu sotaque e, portanto, a minha reação é genuína. É uma reação de dor, porque só eu sei a dor que sinto de ser constantemente atacada. Então, eu não deveria ter colocado um pé na mesa, mas os dois", disse, sem 'papas na línguas'.

O momento ao qual Ana Catharina se refere aconteceu depois de notar que Catarina Miranda estava a falar com sotaque brasileiro durante uma discussão das duas. Ao perceber o ataque de Miranda, esta aproximou-se da colega de casa, subiu para cima de uma cadeira e colocou um pé na mesa enquanto gritava: "Repete! Repete o que você acabou de falar". Nesta ocasião, Ana notou que a rival estava a gozar com o seu sotaque, algo que não admite.

O esclarecimento da equipa de Catarina Miranda

O momento dividiu opiniões entre os telespectadores do reality show nas redes sociais. Se por um lado houve quem considerasse exagerada a reação de Ana Catharina, lamentando a sua atitude de colocar um pé em cima da mesa, por outro houve quem a entendesse, afirmando que o comportamento de Miranda tinha sido xenófobo.

Posto isto, logo no dia a seguir, a equipa de Catarina Miranda fez um comunicado nas redes sociais da concorrente, rejeitando as acusações de xenofobia.

"Reafirmamos que a Catarina defende o respeito absoluto por todas as culturas e nacionalidades", lê-se no comunicado. "A equipa Catarina Miranda rejeita qualquer forma de xenofobia ou discriminação, sublinhando o compromisso com a igualdade e a tolerância", destacaram.