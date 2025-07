Será este um sinal de uma possível reconciliação entre o rei Carlos III e o príncipe Harry?

Segundo o jornal britânico The Mail on Sunday, assessores do monarca e do duque de Sussex ter-se-ão encontrado para uma reunião que aconteceu em Londres na semana passada.

Meredith Maines, chefe de equipa e diretora de comunicação de Harry, viajou de Montecito, Estados Unidos (onde Harry e Meghan vivem) até ao Reino Unido, onde foi fotografada com Tobyn Andreae, secretário de comunicação de Carlos III. Tudo aconteceu esta quarta-feira, dia 9 de julho.

Também presente esteve Liam Maguire, que analisa a cobertura de imprensa de Harry e da mulher, Meghan Markle.

A conversa aconteceu no Royal Over-Seas League, um clube privado que fica apenas a minutos da Clarence House e focou-se na agenda formal. Contudo, esta foi uma rara oportunidade para ambas as partes abrirem "um canal de comunicação pela primeira vez em anos", conforme realçou uma fonte à publicação. "Havia coisas sobre as quais ambos os lados queriam falar", destaca ainda.

A mesma fonte revela que a reunião foi apenas "o primeiro passo em direção à reconciliação entre Harry e o pai, um passo na direção certa".

Assim, mesmo que este seja apenas o início de um processo que se adivinha longo, "toda a gente quer seguir em frente". "Foi finalmente o momento certo para as duas partes falarem", concluiu.

Segundo a revista People, a visita de Maines a Londres faz parte dos seus deveres obrigatórios. Como diretora de comunicação do duque e da duquesa de Sussex, esta encontrava-se na cidade para se reunir com a equipa de comunicação sediada no Reino Unido, contactos da imprensa, partes interessadas e figuras importantes ligadas às causas de Harry.

Príncipe Harry confessou desejar uma reconciliação com a família

A reunião acontece semanas depois do príncipe Harry ter admitido numa entrevista ao canal britânico BBC que queria fazer as pazes com a família real, de quem se afastou desde que decidiu deixar o núcleo sénior da 'Firma', em 2020, num processo que ficou conhecido como Megxit.

"Adoraria uma reconciliação com a minha família, não há razão para continuarmos zangados. A vida é preciosa, não sei quanto tempo resta ao meu pai, ele não me fala por causa desta questão da segurança", confessou o irmão do príncipe William.

"Sinto falta do Reino Unido, é óbvio que sinto. Acho muito triste não poder mostrar aos meus filhos a minha terra natal", disse.

Ora, se o pai está disposto a colocar as zangas do passado para trás das costas, o mesmo não acontece em relação a William. O herdeiro ao trono deixou de confiar em Harry há muito tempo, sobretudo desde que este contou pormenores das discussões entre os dois na biografia 'Na Sombra', que lançou em 2023.