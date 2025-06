Será este mais um sinal em como o príncipe Harry se quer reconciliar com o príncipe William e o rei Carlos III?

Segundo a imprensa internacional, o duque de Sussex pretende convidar o irmão e o pai para assistir à próxima edição dos Invictus Games, que acontecerá no Reino Unido.

Harry encontra-se atualmente de relações cortadas com William e Carlos III, contudo, recentemente numa entrevista notou que gostava de se reconciliar com a família. Ora, neste aspeto, a competição desportiva poderá ser uma poderosa alisada de Harry e a desculpa perfeita para a família reunir-se novamente.

Uma fonte revelou ao Mail on Sunday que Harry, de 40 anos, "concordou" em que a família fosse convidada.

"Espera-se que a família real se reúna para apoiar os veteranos. O Harry tem esperança que o pai coloque de lado as diferença e venha aos Invictus Games apoiar os veteranos", acrescentou.

"Os membros da família real sempre foram grandes apoiantes dos Invictus e orgulhosos do que Harry conseguiu. Este passo da parte dele pode ser recíproco", considerou a mesma fonte.

Ainda segundo a publicação os convites deverão ser enviados em breve por e-mail, dando ao rei Carlos - que continua a fazer os tratamentos contra o cancro - tempo para ponderar a resposta.

Os Invictus Games é um evento desportivo criado pelo príncipe Harry em 2014 destinado aos soldados feridos em guerra. A próxima edição está marcada para o dia 17 de julho de 2027 em Birmingham. O evento coincidirá com o 80.º aniversário da rainha Camilla.

"Queria uma reconciliação com o meu pai"

No passado mês de maio, o príncipe Harry deu uma entrevista ao canal BBC na qual falou sobre o afastamento da família real britânica. "Adoraria uma reconciliação com a minha família, não há razão para continuarmos zangados. A vida é preciosa, não sei quanto tempo resta ao meu pai, ele não me fala por causa desta questão da segurança", sublinhou.

"Tem havido tantos desentendimentos, diferenças entre mim e algumas pessoas da minha família", disse ainda, notando que tinha consciência que muito dificilmente seria perdoado pelas coisas que fez no passado.

A origem da zanga familiar

As divergências do príncipe Harry começaram ainda no namoro deste com a atual mulher, Meghan Markle. Completamente apaixonado pela atriz norte-americana, não demorou muito até que o duque de Sussex a pedisse em casamento, decisão criticada à época por William, que a considerou precipitada.

Ainda assim, Harry seguiu em frente com a decisão e deu o nó com Meghan Markle a 19 de maio de 2018. Rapidamente surgiram notícias menos positivas sobre Meghan nos tabloides britânicos. As regras exclusivas que o casal quis colocar à imprensa, sobretudo após o nascimento do seu primeiro filho, Archie, não foram bem recebidas. Por outro lado, rumores de que Meghan tratava mal os empregados do palácio multiplicavam-se a cada semana.

A 8 de janeiro de 2020, Harry e Meghan emitem um comunicado oficial revelando que queriam afastar-se do papel de membros séniores da realeza. Partiram para o Canadá e, entretanto, para os Estados Unidos, onde vivem atualmente.

Em março de 2021 correm mundo com a controversa entrevista que dão à apresentadora norte-americana Oprah Winfrey na qual Meghan, entre outras revelações, conta que um outro membro da realeza chegou a questionar o quão escura seria a cor da pele do filho Archie.

Posteriormente, Harry lançou um biografia na qual conta a sua vida e revela pormenores dos bastidores do palácio, ação que não foi bem vista pelos familiares que, embora não se tendo pronunciado oficialmente, optaram por afastar-se de Harry com medo que as suas conversas privadas fossem tornadas públicas pelo príncipe.