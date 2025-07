Catarina Gouveia deu uma entrevista ao podcast do Observador, 'Em 40 minutos', onde falou sobre o desafio da maternidade. A atriz e influencer é mãe da pequena Esperança, de três anos, fruto do casamento com Pedro Melo Guerra.

Catarina confessou a João Costa e Silva que se sente privilegiada por poder acompanhar o crescimento da filha e que gosta de adquirir conhecimento sobre a maternidade, que partilha com as seguidoras e leitoras.

"Tornei-me mãe há quatro anos porque a partir do momento em que a mulher engravida já é mãe. [...] Tenho oportunidade de ter tempo para ler, dedico o meu tempo a estes temas, aproveito a minha projeção para poder fazer chegar informação que é útil, a uma mulher que não tem tanto tempo", confessou. No seu primeiro livro, 'Ser mãe com Esperança', escreveu sobre tudo o que aprendeu.

Catarina revelou ainda que a maternidade sempre fez parte dos planos. "Ser mãe sempre foi um sonho que me acompanhou desde muito miúda. Foi o meu maior sonho, a minha maior ambição. Nunca imaginei que fosse ser mãe num momento da minha vida tão repleto de oportunidades profissionais como as que estou agora a ter. Quando me imaginava a ser mãe, imagináva-me com tempo de qualidade. Escolhi estar sempre com a Esperaça, ela está sempre ao meu cuidado. [...] Está a ser maravilhoso, estou a dar-me este prIvilégio de poder estar com ela. [...] Os três primeiros anos são super exigentes, muito físico, muito colo.[...] Prefiro que seja difícil agora para amanhã ter tudo mais facilitado", relatou a influencer.

O autocuidado na maternidade

Questionada se se esqueceu de si própria, Catarina confessou que sim. "Eu acho que acontece isso, é tão natural. O nosso próprio corpo se esquece de nós. Para mim, os três primeiros anos de vida, eu vivi para a minha filha, vivi de corpo e alma para a minha filha. A maternidade foi a descoberta do amor incondicional, de tu estares exausto e teres de amar, cuidar, alimentar, na exastão, na privação do sono. Ser mãe é viver para o outro e ter essa disposição. Esqueci-me de mim porque nem sequer dava para me lembrar muito de mim. Então quando são recém-nascidos, é visceral. Respeitei sempre este meu instinto, foi uma descoberta muito profunda, muito complexa, saber viver para o outro, saber doares-te de forma total. [...] Acredito que a mãe é insubstituível", concluiu a atriz.

Habituada a lidar com algumas críticas, Catarina faz muitas vezes questão de responder à letra. A mais recente prendeu-se com o facto da sua filha usar fraldas.

"Que obsessão ridícula. Lamento pelas crianças que têm de lidar com esta pressa dos adultos. Ironia: Hoje é Dia da Criança e passamos a infância a fazer o quê? A desrespeitar a infância com a imposição de ritmos que não têm importância alguma.

Já dorme sozinho? Já anda? Ainda mama? Já fala? Ainda está tão preso à mãe. Já deixou a fralda? Mas qual é a porra da pressa? Deus me livre, informem-se", escreveu nas redes sociais.