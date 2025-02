Este domingo, 23 de fevereiro, Catarina Gouveia partilhou uma pequena confissão sobre a sua gravidez.

"Curiosidade que me falhou a intuição nos primeiros meses de gravidez e, não sei porquê, vivi semanas com a certeza de que estava grávida de um menino!", revelou na legenda que acompanha o carrossel de fotografias que partilhou com a filha, a pequena Esperança.

"Hoje, os lacinhos, as golas e os folhinhos são mais fortes do que eu e tornaram-me, claramente, na típica mãe de menina que não resiste e se delicia com os 'lookinhos' deste rebuçado", concluiu.

Ora clique na galeria para ver os momentos entre a influencer e a filha.

Recorde-se que Esperança, de dois anos, é fruto do casamento de Catarina Gouveia com Pedro Melo Guerra.