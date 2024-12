Catarina Gouveia viajou com o marido, Pedro Melo Guerra, e a filha de ambos, Esperança, de dois anos, até Lugano, Suíça, local escolhido para celebrar o seu aniversário.

A atriz completou 37 anos esta quinta-feira, dia 12 de dezembro, e destacou algumas imagens deste dia especial passado com a sua família fora de Portugal.

"Pus o despertador para ver o sol nascer, vi a minha filha a acordar, fiz um grande treino, maravilhei-me com a beleza natural de Lugano, passeei muito pelas ruas frias e pitorescas do centro, tive um jantar maravilhoso e apaguei as velas com o sopro do amor da minha vida. Vivi todos os presentes que me fazem feliz", escreveu junto de um conjunto de imagens que mostrou aos seguidores. Veja as fotografias que estão na galeria.

Leia Também: Catarina Gouveia reflete: "Mereço pedir à vida que passe mais devagar"