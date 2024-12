"O dia 12, do mês 12, faz de mim uma bebé". Foi com estas palavras que Catarina Gouveia começou a publicação que fez no Instagram e que dedicou ao aniversário.

A atriz completa 37 anos esta quinta-feira, dia 12 de dezembro, e publicou na rede social um vídeo amoroso em que aparece com o marido, Pedro Melo Guerra, com quem tem em comum a filha Esperança, de dois anos.

"Hoje, estou de parabéns e por isso, acho que mereço pedir à vida que passe mais devagar porque ainda tenho muitos sonhos por viver! Estou muito feliz, a celebrar mais um ano, com o amor da minha família, abraçada pela beleza destas montanhas majestosas, enquanto a minha Esperança, dorme um sono profundo neste sossego", escreveu depois.

"A esta família incrível que me acompanha, deixo este abraço. Nunca terei um obrigada suficientemente grande para agradecer todo o amor que, diariamente, me fazem sentir", completou.

