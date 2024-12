Catarina Gouveia partilhou a sua visão sobre o consumismo nesta época natalícia no passado domingo, 22 de dezembro.

Através de um vídeo publicado nas redes sociais, a influencer destacou que, na sua casa, existe uma regra - no que ao número de presentes dados à sua filha diz respeito.

"Três é o número de presentes definido para o Natal da nossa Esperança. Um presente dos avós e dos tios do lado do pai, um presente dos avós e dos tios do lado da mãe e um presente nosso", referiu Catarina, afirmando mesmo que o "que vier a mais será doado".

"Isto não é o que está certo, isto também não é o que está errado, isto é apenas o que funciona para a nossa família", fez questão de afirmar.

Para a atriz, este é "o número perfeito, equilibrado e harmonioso. Não se cria confusão de brinquedos, proporcionamos foco e concentração, em cada presente e, por último, o mais importante, vive com presença cada presente" referiu Catarina Gouveia na legenda do vídeo.

