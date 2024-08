O verão é sinónimo de temperaturas mais altas, idas à praia, dias inteiros na piscina, festas e períodos mais longos fora de casa. O calor e a humidade típicos desta estação criam condições favoráveis para o crescimento de microrganismos, como fungos e bactérias, que podem levar ao desenvolvimento de infeções vaginais, mas também podem causar outras alterações na flora vaginal.

A saúde íntima afeta o seu conforto e a sua qualidade de vida. Para viver o verão com mais saúde e confiança, há sete cuidados que deve seguir segundo os especialistas médicos da Bayer:

Usar roupas adequadas – É fundamental utilizar roupa pouco apertada e roupa interior de algodão que permita a ventilação e ajude a manter a zona íntima seca. Evite os tecidos sintéticos que retêm a humidade, favorecendo infeções.

Evitar o uso de roupa molhada por longos períodos – Depois de tomar banho, fazer exercício físico, nadar ou ir à sauna é importante limpar e secar cuidadosamente a região íntima, bem como trocar de roupa íntima, biquíni ou fato de banho.

Cuidar da alimentação e beber bastante água – Beber água é essencial para manter a hidratação do corpo e aumentar o fluxo urinário que contribuiu para a eliminação de bactérias. O recomendado é beber pelo menos dois litros de água por dia. Em simultâneo, deve consumir alimentos ricos em probióticos, como iogurte natural, que ajudam a manter o equilíbrio da flora vaginal.

Escolher lubrificantes apropriados – Nas relações sexuais recomenda-se o uso de lubrificantes à base de água, sem perfume, de forma evitar a alteração do pH vaginal e reduzir o risco de infeções.

Usar preservativo – Os preservativos não só ajudam a prevenir doenças sexualmente transmissíveis, como também reduzem o risco de infeções por criarem uma barreira física.

Urinar após a relação sexual – Urinar ajuda a expulsar quaisquer bactérias que possam ter sido empurradas para a uretra durante a relação sexual, por isso, este é um passo essencial para diminuir o risco de infeções urinárias e, consequentemente, infeções vaginais.

Manter uma higiene adequada – Use água morna e um gel de higiene íntima diária, sem perfume e especialmente formulado para proteger e cuidar da zona íntima. Evite lavar o interior da vagina, pois ela faz a sua autolimpeza naturalmente.

Em média, três em cada quatro mulheres terá candidíase vaginal pelo menos uma vez na vida e uma em cada duas experienciará pelo menos uma recorrência desta infeção.

Contudo, não há motivo para alarme pois a maioria das doenças vaginais (candidíase ou vaginose bacteriana) podem ser tratadas facilmente com recurso a medicamentos, cremes, géis, cápsulas moles ou comprimidos vaginais. Além dos antifúngicos, existem também suplementos alimentares que ajudam no equilíbrio íntimo feminino e contribuem para a manutenção das mucosas normais, incluindo a mucosa vaginal, e para a proteção das células contra as oxidações indesejáveis.

Estas patologias caracterizam-se por alguns sintomas como o aumento do fluxo de corrimento vaginal, odor, prurido (vulgo, comichão) e desconforto, mas apesar da semelhança nos sintomas, requerem tratamentos diferentes.