Um dos visuais mais icónicos da princesa Diana foi a leilão esta quinta-feira, 26 de junho, tendo sido arrecadado por Renae Plant, que fundou um museu para homenagear o "legado humanitário" da Lady Di, bem como a sua influência na história da moda e "a sua caminhada pessoal".

O leilão começou nos 150 mil dólares (128 mil euros), conforme avançou a imprensa internacional, sendo que acabou por ser comprado por 520 mil dólares (444 mil euros).

Assim que conseguiu vencer o leilão, Renae saltou de alegria - literalmente - descreve a revista Hello!, uma vez que o vestido tem um significado especial para si. É que era precisamente este vestido que a princesa Diana estava a usar quando Renae teve a oportunidade de conhecer durante uma visita da princesa de Gales à Austrália (na altura tinha apenas 18 anos).

"Isto representa quem ela era e inclui a gentileza, a compaixão e o seu caráter humanitário", disse Renae em declarações à revista Hello!. "Enquanto curadora do Princess Diana Museum sinto que o ciclo se completa", fez saber.

O vestido foi usado pela mãe do príncipe William e do príncipe Harry em diversas ocasiões e, particularmente, quando esta visitava hospitais e se sentava a falar com os pacientes, ganhando por isso o nome de vestido 'Carinhoso'.

"Pensava que o vestido 'Carinhoso' nunca mais iria ser visto", disse Renae.

"Pensava que o vestido tinha ficado perdido no tempo, para ser honesta. Quando a conheci, representou um momento muito importante na minha vida e o impacto que ela teve em mim na adolescência. Nunca, num milhão de anos, pensei que estaria disponível para ser comprado", sublinhou.

O vestido, de padrão floral, foi desenhado pela Bellville Sassoon. A princesa de Gales usou-o em diversas ocasiões entre 1988 e 1992. O vestido é de padrão floral, em tons pastel, de tamanho midi e manga curta dramática, uma das grandes tendências dos anos 1980.

Na galeria poderá ver imagens da princesa Diana a usá-lo durante um jogo de polo solidário patrocinado pela revista 'Hello!' no Guards Polo Club, em Windsor, a 29 de junho de 1988.

Outro vestido que ficou para a história foi o usado pela eterna 'princesa do povo' no seu último aniversário antes da trágica morte num acidente de automóvel em Paris, em 1992. Em declarações à revista Hello!, o criador da peça partilhou a história da sua criação.