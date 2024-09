Richard Dalton era cabeleireiro da Princesa Diana e, provavelmente, uma das pessoas que mais tempo passou sozinho com a Princesa de Wales.

Agora, no seu novo livro, 'It’s All About the Hair — My Decade with Diana', Dalton juntou-se a Renae Plant, curador do Princess Diana Museum, para contar histórias da vida da 'Princesa do Povo'.

"Depois de vê-la todos os dias durante mais de uma década, foi divertido reviver as memórias", disse Dalton à People.

Um dos objetivos do cabeleireiro com este livro, é o de mostrar "o quão engraçada era Diana".

Em 'It’s All About the Hair — My Decade with Diana', Richard Dalton relembra o "sentido de humor espetacular e perverso" da princesa.

"As piadas dela eram hilariantes". Segundo o cabeleireiro, Diana estava constantemente a contar piadas e a fazer partidas, e tinha um sentido de humor "por vezes muito atrevido".

"Tinha sempre vómito de plástico e cocó de cão de plástico na sua mala para pôr nos bancos onde as pessoas se sentavam em voos longos", partilhou.

