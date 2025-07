Joana Duarte esteve à conversa com Cláudio Ramos. No programa 'Dois às 10' a atriz falou da decisão em reservar quer o rosto da filha, Mia, quer a identidade do namorado e pai da menina.

Joana Duarte foi hoje, dia 28 de julho, uma das convidadas de Cláudio Ramos no programa 'Dois às 10', na TVI. A atriz, de 38 anos, falou sobre a filha Mia e a decisão que tomou em não mostrar a menina, tal como acontece com o pai de Mia e o seu companheiro. "É uma decisão que eu tenho muito com o pai dela, porque é uma pessoa que não gosta da popularidade", realçou após ser questionada sobre o assunto. "A minha filha não sei se vai gostar ou não [de ser conhecida publicamente]. Não critico quem mostra os filhos, mas no meu caso prefiro que tenha a escolha. Se quiser que a cara dela fique conhecida um dia, tudo bem. Se não quiser, eu não contribuí para isso", argumenta. Já sobre o companheiro, cuja identidade permanece desconhecida, realçou: "Não me incomoda nada. Com a idade, que também já é alguma, vais percebendo que cada um faz o que quer e que tu ficas é na tua - desde que não não contra algum valor meu. Mas parece-me super natural que as pessoas não gostem de aparecer e que tenham a sua vida". A pressão da maternidade Joana Duarte abriu o coração para falar sobre os maiores desafios que enfrentou após ter sido mãe de Mia, em fevereiro de 2023. A atriz, que ficou conhecida na série juvenil 'Morangos com Açúcar', contou que a gravidez não foi planeada e que aconteceu numa altura em que não se sentia preparada para "perder a sua liberdade". "Comecei a pensar: 'não estou pronta para perder a minha liberdade', porque perdes. Acho que as depressões que vêm às pessoas por perderem essa liberdade", confessou, realçando que ela própria viveu um período de depressão pós parto, potencializada com o diagnóstico da filha: meningite. Ainda assim, e apesar das dificuldades, a artista nota que se foi adaptando a uma nova realidade, sobretudo porque o tempo "passa rápido". Na mesma perspetiva, Joana Duarte conheceu novos medos após ter sido mãe, sendo um deles os crimes de pedofilia. A morte ganhou igualmente uma nova dimensão para a atriz. O diagnóstico de Mia Numa entrevista que deu a Manuel Luís Goucha em 2023, em lágrimas, Joana Duarte falou sobre o diagnóstico que Mia recebeu com apenas um mês, meningite, que a deixou em risco de vida. "Foi traumático. (...) E eu que sempre tive tanto medo da morte em geral, de perder os pais, de perder quem amo... que quando me disseram mesmo 'ela corre perigo de vida' eu acho que sem me aperceber criei um distanciamento. Foi muito estranho", referiu à época. Mia acabou por recuperar totalmente após um mês internada no hospital.