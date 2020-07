A pizza devido ao teor de hidratos de carbono e gordura muito elevados acaba por se tornar num alimento com uma densidade calórica bastante elevada, podendo ultrapassar as 1000kcal por pizza.

No entanto existem alternativas, para que continue a desfrutar desta receita sem comprometer todo o esforço feito nos dias anteriores. Para além de poder fazer a sua própria receita em casa, mesmo em restaurantes existem opções mais saudáveis do que outras.

Geralmente, as opções mais saudáveis e menos calóricas incluem alimentos como: queijos brancos, rúcula, tomate, cogumelos, legumes, fruta, frango, atum, ovo e bordas sem recheio e base fina. Este tipo de alimentos apresenta mais fibra o que possibilita a sensação de saciedade mais rapidamente, o que pode fazer com que se ingiram menos fatias de pizza durante a refeição. Por outro lado, as carnes magras e o peixe também são opções interessantes e alternativas ao bacon ou fiambre, por apresentarem um teor de gordura bastante mais reduzido.

Por outro lado, aquelas que devem ser consumidas com uma maior moderação, incluem alimentos como: bacon, quatro queijos, natas, queijo cheddar, uma vez que para além de apresentarem um valor calórico muito elevado, apresentam também um teor de gordura saturada muito elevada, que não é nutricionalmente interessante.

No entanto, a forma realmente mais saudável de comer pizza, é fazê-la diretamente em casa.