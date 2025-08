Agosto começa com Mercúrio retrógrado unido ao Sol em Leão e sob tensão com Plutão, o que indica dias de confusões e mal-entendidos. Se não tivermos cuidado, podemos facilmente envolver-nos em discussões e conflitos indesejados, que não levarão a nada além de um verdadeiro festival de trocas de acusações. Por isso, é importante compreender a energia que nos atravessa e aproveitar o potencial transformador de Plutão para repensar a forma como nos comunicamos e usamos as palavras.

Vénus encontra-se no primeiro grau de Caranguejo, sob a pressão de Saturno e Neptuno em Carneiro. Nos primeiros dias do mês, é natural que estejamos mais sensíveis, reservados e até vulneráveis, com grande probabilidade de enfrentarmos desafios em alguns relacionamentos, tanto pessoais como profissionais. Não é um bom momento para conversas difíceis; evite “discutir a relação”. Espere cerca de uma semana, e o ambiente emocional estará mais leve, pois Vénus segue em direção a Júpiter, também em Caranguejo, trazendo expansão e suavidade às emoções.

No final do dia 6, Marte abandona Virgem e inicia a sua travessia por Balança, recebendo excelentes aspetos de Plutão em Aquário e de Úrano em Gémeos. Inaugura-se assim um período mais assertivo e produtivo, especialmente para quem está envolvido em projetos ligados ao ensino, aprendizagem, alta tecnologia, sustentabilidade e energias renováveis. Marte em Balança traz também mais iniciativa nas relações, sobretudo nas de amizade e nos romances. Os afetos fluem com mais naturalidade, e o desejo de viver histórias de amor intensifica-se. Entre os dias 7 e 14, Vénus caminha lado a lado com Júpiter, ampliando o magnetismo afetivo e criando um clima altamente propício ao enamoramento, sobretudo para quem tem Sol, Lua ou Ascendente nos eixos Caranguejo/Capricórnio e Carneiro/Balança.

A 9 de agosto, a Lua entra na sua fase Cheia em Aquário, livre de aspetos tensos, e promete projetar-nos para o futuro, seja através de pensamentos visionários ou de projetos inovadores. É um período fértil para colher os frutos dos planos iniciados com a Lua Nova de 24 de julho. Os resultados tendem a ser positivos e encorajadores.

No dia 11, Mercúrio retoma o movimento direto aos 4 graus de Leão, dissipando gradualmente os mal-entendidos e a sensação de confusão mental. A partir daqui, já é seguro comprar aparelhos eletrónicos, automóveis, telemóveis e computadores. No entanto, é importante lembrar que ainda estamos num período de lentidão, com Saturno, Neptuno e Plutão em movimento retrógrado, o que pode atrasar o avanço de novos projetos e resultados esperados. É o momento ideal para rever estratégias e ajustar expectativas.

A 21 de agosto, a Lua inicia um novo ciclo, entra na fase Nova nos primeiros graus de Virgem e forma um aspeto tenso com Úrano em Gémeos. Este trânsito pode trazer um forte desejo de rutura com rotinas de trabalho desgastantes ou pouco criativas. A impaciência poderá aumentar significativamente, sobretudo se nos sentirmos presos a um quotidiano repetitivo. É uma excelente altura para olhar com coragem para o que precisa de mudar e começar a agir. Há também um grande potencial para transformar hábitos prejudiciais à saúde — seja através de uma alimentação mais equilibrada ou da prática regular de exercício físico que alinhe corpo e mente.

A 25 de agosto, Vénus deixa Caranguejo e entra em Leão. Forma um aspeto tenso com Plutão em Aquário, mas também recebe o apoio harmonioso de Saturno e Neptuno em Carneiro, e de Úrano em Gémeos. Esta combinação pode trazer uma necessidade intensa de reformular, de forma profunda, a maneira como nos relacionamos. Relações já existentes poderão passar por um verdadeiro “teste de realidade” e ser colocadas sob revisão. Se ainda fizer sentido para ambos, poderá surgir um novo acordo, mais maduro e alinhado. Caso contrário, este trânsito pode marcar o encerramento definitivo de uma ligação que já não sustenta crescimento nem autenticidade.