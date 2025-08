Catarina Miranda perdeu as estribeiras depois de ter ouvido na quinta-feira, 31 de julho, um comentário ordinário da parte de Bruno de Carvalho.

Durante uma dinâmica, a concorrente de 'Big Brother Verão' atirou: "é duro, não é", recebendo imediatamente uma resposta inesperada.

"Até é, mas tu nunca haverás de experimentar", disse o DJ e empresário, deixando a companheira de jogo de boca aberta.

Em lágrimas e domada por uma enorme raiva, Catarina Miranda abandonou a dinâmica e foi até ao quarto para fazer as malas.

"Abra a porta, agora. Vou-me embora mande a minha mãe vir-me buscar. Estou farta disto, estou farta", gritou, sem conseguir conter as lágrimas e a ira que estava a sentir.

Neste momento, Catarina Miranda foi abraçada por Afonso Leitão que tentou acalmar a amiga.

"Catarina Miranda chegou ao limite com um comentário de Bruno de Carvalho. Em lágrimas, a concorrente fez as malas", escreveu a TVI ao divulgar as polémicas imagens nas rede sociais.

Os fãs do programa não tardaram a reagir à partilha, mostrando-se indignados com a postura do antigo presidente do Sporting Clube de Portugal e apelando a que este seja expulso do reality show.

Equipa de Catarina Miranda pede a expulsão de Bruno de Carvalho

A equipa que representa Catarina Miranda tornou público um comunicado através do qual pede à produção do reality show que tome medidas referentes ao comportamento de Bruno de Carvalho.

Eis o comunicado completo:

"A equipa de Catarina Miranda vem por este meio expressar a sua total indignação face ao comentário proferido pelo concorrente Bruno de Carvalho durante a mais recente dinâmica do programa ‘Big Brother Verão’.

A expressão utilizada, de teor sexual e claramente ofensiva, constitui uma forma inaceitável de desrespeito, não apenas para com a Catarina, mas para com todas as mulheres que diariamente assistem a este tipo de atitudes ser normalizada em espaços de grande visibilidade pública.

Trata-se da segunda ocorrência de linguagem ofensiva por parte do mesmo concorrente dirigida à Catarina, o que demonstra um padrão de conduta preocupante e incompatível com os princípios mínimos de respeito, ética e civilidade.

A Catarina reagiu com natural indignação, colocando inclusivamente em causa a sua permanência no programa, o que revela impacto emocional e psicológico deste tipo de situações.

Face à gravidade do sucedido, apelamos a que a produção do programa tome as medidas adequadas, com a devida seriedade, imparcialidade e celeridade, de forma a garantir que comportamentos deste tipo não continuem a ser tolerados. Uma nomeação direta não é castigo para constantes atitudes destas.

O respeito não pode ser opcional. Esperamos que o ‘Big Brother’ se paute por valores de dignidade e responsabilidade."

Catarina Miranda acusada de "bullying" e "assédio moral"

Catarina Miranda não tem estado apenas no papel de 'vítima' no 'BB Verão', a concorrente é acusada de "bullying" e "assédio moral" por parte dos familiares e amigos de Kina.

A equipa que representa Kina fora do 'Big Brother Verão' tornou público um comunicado através do qual pede à produção do reality show que tome medidas perante os insultos que a antiga estilista tem sofrido por parte de Catarina Miranda.