Tom Holland é o rosto do novo perfume da Prada, e não está sozinho nesta reinvenção do masculino. Com um frasco que desafia a gravidade e uma estrutura olfativa inesperada, Prada Paradigme não é apenas uma nova fragrância: é uma proposta para pensar de forma diferente.

E se o perfume começasse pelo fim? É essa a provocação que Prada lança com Paradigme, uma criação olfativa que subverte a lógica clássica da perfumaria. Em vez da tradicional pirâmide – topo, coração, base – aqui tudo acontece ao contrário. As notas de fundo surgem logo no início, abrindo caminho a uma experiência sensorial rica, envolvente e, de certa forma, surpreendente.

Prada Paradigme, a nova fragrância masculina que vira tudo do avesso Bruno Jovanovic, Marie Salamagne e Nicolas Bonneville. créditos: Divulgação

A fórmula nasceu de um encontro criativo entre Marie Salamagne, Bruno Jovanovic e Nicolas Bonneville, três nomes que dispensam apresentações no universo da alta perfumaria. Salamagne, conhecida por criações como Black Opium da YSL, Aura da Mugler e By the Fireplace da Maison Margiela, é especialista em contrastes sensoriais com impacto emocional. Jovanovic, por sua vez, é o nome responsável por My Way da Armani, Fierce da Abercrombie & Fitch e Monsieur. de Frédéric Malle, com uma assinatura masculina elegante e moderna. Bonneville, reconhecido pelo seu trabalho com marcas como Dries Van Noten, Escada e Valentino, é um perfumista de abordagem artística, recentemente premiado pela Fragrance Foundation France.

A construção olfativa de Prada Paradigme começa, de forma inesperada, pelas notas de base – as primeiras a surgir –, onde se destacam o bálsamo do Peru, a resina de benjoim e a madeira de guaiaco, numa combinação quente, amadeirada e com um toque âmbar profundamente envolvente. No coração da fragrância, um duo de gerânio Bourbon acrescenta frescura verde e subtis nuances florais, conferindo-lhe uma vibração moderna e limpa. Por fim, e contrariando a lógica tradicional da perfumaria, as notas de topo surgem como o último gesto: coração de bergamota da Calábria e musks aéreos trazem leveza luminosa, prolongando o brilho da composição.

O resultado? Uma fragrância amadeirada e âmbar, masculina sem clichés, sensual e sofisticada.

Design que faz virar cabeças

Prada Paradigme, a nova fragrância masculina que vira tudo do avesso créditos: Divulgação

O frasco é uma afirmação por si só: um triângulo invertido em vidro verde translúcido que brinca com as formas clássicas e homenageia o logótipo icónico da casa. Minimalista, arquitetónico e decididamente Prada, é rematado por uma tampa preta que o liga ao universo visual de Paradoxe, a fragrância feminina da marca.

Não é só na fragrância que se rompe com os padrões. O ator Tom Holland empresta a sua imagem a Paradigme, representando uma nova masculinidade: mais consciente, mais aberta, mais expressiva. Seja como Homem Aranha ou através do trabalho solidário com a fundação The Brother’s Trust, Holland é o reflexo de uma geração que não tem medo de sentir e de o mostrar.

Com Paradigme, a sustentabilidade não é um extra, é parte do conceito. O frasco de 150 ml é recarregável, reduzindo significativamente o uso de materiais. A fórmula inclui ingredientes de origem responsável, como o gerânio Bourbon, a bergamota da Calábria, o bálsamo do Peru e a madeira de guaiaco. As caixas são certificadas pelo selo FSC™ MIX, e 15% do vidro utilizado na produção dos frascos é reciclado.

Prada Paradigme chega agora ao mercado com a missão clara de nos tirar da zona de conforto. Porque às vezes, para nos reencontrarmos, precisamos apenas de virar tudo de pernas para o ar.