Com a chegada do verão e do calor é muito importante mantermo-nos hidratados. A água tem um papel fundamental à vida e representa cerca de 75% do peso corporal à nascença, decrescendo esta proporção, à medida que a idade avança.

Desempenha várias funções essenciais tais como:

- Transporte de nutrientes;

- Eliminação dos resíduos e toxinas desnecessários através da urina;

- Regulação da temperatura corporal pela perda de suor;

- Lubrificação e proteção das articulações;

- Contribuição para o bom funcionamento cognitivo e de humor;

- Regulação do trânsito intestinal; entre outras.

O nosso organismo manifesta uma série de sinais e sintomas quando estamos desidratados. A desidratação ocorre quando 1% ou mais de perda de massa corporal se verifica devido apenas à perda de fluidos. A desidratação que resulta em perda de massa corporal de 2% ou mais pode dar origem a um mau funcionamento da função cognitiva, desempenho físico reduzido, dores de cabeça e sintomas de fadiga.

A longo prazo, há evidências que sugerem que a desidratação leve crónica está associada ao aumento do risco de várias patologias, incluindo obstipação, infeções do trato urinário, hipertensão, doença coronária e derrames.

Um dos sinais mais frequente de desidratação é a sede. Quando estamos com sede já nos encontramos desidratados e, por este motivo, devemos antecipar esta sensação. Como?

Simples, ir bebendo água ao longo do dia. Infelizmente, para muitas pessoas, o simples ato de beber água é um sacrifício e, consequentemente, ingerem muito menos quantidade de água que aquela que necessitam.