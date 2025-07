Angélica Jordão, em entrevista no programa 'Júlia', relatou a dolorosa experiência de perder a sua filha Lua durante a gravidez e o roubo das cinzas da menina. "Foi macabro. Fiquei fora de mim, perdida. Chocada, em sofrimento", confessou.

Angélica Jordão esteve à conversa com Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC. A ex-concorrente de reality shows da TVI e irmã de Mel Jordão relatou o terror vivido em 2021, quando teve uma perda gestacional e lhe roubaram, posteriormente, as cinzas da sua bebé. Grávida de 23 semanas, Angélica deixou de sentir a filha Lua, foi para o hospital e confirmaram-lhe que já não havia batimento cardíaco. "Ninguém está preparado. Eu dei um berro de desespero, parece que tudo está em câmara lenta. [...] Estava aos gritos, gritei pela minha mãe, dei socos na parede, arranhei-me, caí no chão. Teve que ser induzido o parto. [...] Eu já amava a minha filha, ainda amo, apsar de não a ter, ainda a amo", revelou. "Quis ver a minha filha, peguei nela, a minha mãe também pegou nela e beijei-a", disse Angélina, falando, pela primeira vez, sobre a causa da morte da bebé. "A causa principal foi a estenose no umbigo e o cordão umbilical muito espiralado, o que fez com que o sangue não chegasse à placenta. Estava uma lástima, não era eu", concluiu. Dias depois, outro pesadelo. Lua foi cremada e Angélica quis ir a Fátima com um amiga para rezar pela menina, levando a urna com as cinzas consigo. Porém, o inesperado aconteceu e o carro onde seguia a empresária foi assaltado e as cinzas da criança roubadas. "Foi macabro. Fiquei fora de mim, perdida. Chocada, em sofrimento. Fiz logo um vídeo". Nessa altura Angélica chegou a oferecer uma recompensa pela urna da filha, o que acabou por lhe trazer mais dissabores. Foi vítima de "chantagem". Veja aqui o vídeo. Angélica chegou mesmo a retirar-se das redes sociais, tal como anunciou através de uma story na altura. "Quando eu fiz os vídeos a apelar que a urna da Lua fosse devolvida nunca pensei que tomasse estas proporções! Estava e estou desesperada, e fico ainda mais com a mente suja e deplorável das pessoas. Agradeço, de coração, todas as pessoas que partilharam, que enviaram mensagens, que apoiaram e que tornaram o meu coração um pouco mais calmo. Hoje saio das redes sociais. Vai continuar aberto, mas não vou ter acesso ao meu Instagram, mas sim a minha família. Vou voltar para o Dubai para perto do meu marido e tentarmos fazer o luto de outra forma", revelou a empresária.

Depois da tempestade, o sonho foi finalmente cumprido

Hoje Angélia é mãe do pequeno Liam, fruto da relação com o australiano Jacob Kane. A notícia foi dada nas suas redes sociais, a 6 de março de 2025. "O nosso maior segredo finalmente foi revelado! O nosso mundo ficou azul – é um menino! Chegou ao mundo no dia 3 de março, com 34 semanas, medindo 45 cm e pesando 2,624 kg. Um pequeno guerreiro saudável que já enche nossas vidas de amor! Liam Anderson Jordao Kane", escreveu a empresária na legenda da partilha.

