António Raminhos é conhecido pelas suas publicações sempre carregadas de humor nas redes sociais.

E, neste Dia do Pai, que se celebra esta quarta-feira, o humorista fugiu das tradicionais partilhas amorosas com as filhas e decidiu 'homenagear' o seu pai, que morreu em 2023.

Raminhos publicou uma imagem sua num restaurante e, ao seu lado, aparece uma urna (fazendo alusão a uma urna para cinzas). Porém, trata-se de uma montagem e o recipiente não é verdadeiro.

"Vim almoçar com o meu pai", escreveu o humorista na legenda da publicação.

