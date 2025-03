Assinala-se em Portugal esta quarta-feira, 19 de março, o Dia do Pai, mas em casa do clã Aveiro a mãe Georgina Rodríguez não foi esquecida.

Através das redes sociais, a namorada de Cristiano Ronaldo mostrou um presente com o qual foi agraciada.

"Amo-te, mamã", lê-se numa folha com um desenho de um coração. Na imagem é ainda possível ver uma rosa branca.

Georgina Rodríguez, recorde-se, é mãe de Alana Martina e Bella Esmeralda, fruto da relação com CR7. A modelo tem ainda uma relação de enorme proximidade com os restantes rebentos do jogador, Cristianinho e os gémeos Eva e Mateo.



© Reprodução Instagram - Georgina Rodríguez

