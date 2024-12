António Raminhos surpreendeu os seguidores com uma inusitada foto, ao 'estilo José Cid'.

Recorrendo ao seu bom humor - como de costume- Raminhos partilhou uma imagem onde aparece em cima do sofá, de óculos de sol e com um bacalhau no colo.

Na legenda da fotografia deu as 'boas festas' aos seguidores: "Bom Natal, lembrem-se de mim quando forem comer o bacalhau."

Os seguidores do humorista adoraram esta ideia e fizeram questão de deixar também os votos de boas festas.



© Instagram - António Raminhos