A história da Enfermagem de Reabilitação em Portugal não pode ser contada sem invocar, o nome da enfermeira Maria de Lurdes Sales Luís. Mulher de ciência, pioneirismo e dedicação absoluta ao cuidado humano, foi — e continua a ser — uma referência incontornável para gerações de enfermeiros. A sua vida é um testemunho de compromisso inabalável com a dignidade da pessoa humana, com a formação de excelência dos profissionais de saúde e com o fortalecimento da Enfermagem como ciência e arte.

Nascida num tempo em que ser mulher e enfermeira já implicava vencer barreiras sociais e profissionais, distinguiu-se pela coragem de pensar a Enfermagem para além do óbvio. Com uma visão integradora do cuidado, cedo compreendeu que a reabilitação não deveria ser apenas uma fase do processo terapêutico, mas sim uma abordagem contínua, centrada na autonomia e funcionalidade da pessoa em todas as fases da vida. Foi essa visão, inovadora para a época, que lançou as bases do que hoje reconhecemos como Enfermagem de Reabilitação.

A sua atuação foi profundamente marcada por um sentido ético inquestionável e por um humanismo que transparecia em cada gesto. Essa sensibilidade era acompanhada por um rigor científico exemplar. Foi impulsionadora de práticas baseadas na evidência muito antes de essa expressão fazer parte do vocabulário corrente da nossa profissão.

O seu contributo na formação foi igualmente decisivo. A Enfermeira Sales Luís dedicou-se, com inexcedível empenho, ao ensino da Enfermagem, marcando a vida académica de inúmeros profissionais. O seu papel na definição curricular dos cursos de especialização em Enfermagem de Reabilitação e a sua ação junto de instituições de ensino foram fundamentais para legitimar a especialidade no panorama da saúde portuguesa.

Foi também uma defensora incansável da necessidade de regulamentação e reconhecimento formal da Enfermagem de Reabilitação. Consciente da importância de uma voz coletiva, participou ativamente em estruturas associativas que viriam a dar origem à atual APER — Associação Portuguesa dos Enfermeiros de Reabilitação, tendo sido a sua segunda presidente.

Recordamos Maria de Lurdes Sales Luís não apenas pela obra que deixou, mas pela inspiração que continua a ser. Precisamente pelo reconhecimento do seu percurso é que em 29 de fevereiro de 2024, Sua Excelência o Sr. Presidente da República a condecorou em cerimónia no Palácio de Belém com o grau de Comendador da Ordem do Mérito.

Em nome de todos os que a conheceram, de todos os que foram por ela formados, e de todos os que, mesmo sem a terem conhecido, são por ela diariamente inspirados: obrigada, Enfermeira Maria de Lurdes Sales Luís.