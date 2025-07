João Neves e Madalena Aragão têm aproveitado o tempo a dois da melhor forma: a viajar.

Primeiro, o 'casalinho' esteve em Tavira, cidade natal do internacional português, de 20 anos, que joga no Paris Saint-Germain (PSG).

E foi por lá que os dois aproveitaram para namorar tendo ainda conseguido fazer um desporto aquático, tal como pode ver nas imagens disponíveis na nossa galeria.

Daí partiram numa longa viagem até à Polinésia Francesa, mais precisamente Bora Bora, um destino paradisíaco que combina praias de água cristalina e areias brancas. Para conseguirem chegar a este paraíso do Pacífico, o casal teve que apanhar quatro voos, como contou Madalena na sua página de Instagram.

Nas redes sociais os dois têm mostrado algumas imagens deste destino onde dá para ver a felicidade estampada nos rostos do casal de namorados. O jogador do PSG teve uma época intensa e o seu clube participou ainda no Mundial de Clubes. Já a atriz esteve ocupada com a sua personagem Zuri na novela da TVI, 'A Fazenda'.

A história de amor de João Neves e Madalena Aragão

O amor entre o futebolista e a atriz, de 19 anos, terá começado em julho de 2024. Os dois foram vistos juntos no Algarve e no estádio da Luz. Mas a confirmação chegou a 19 de setembro com uma amorosa foto do casal em Paris. Nesse mesmo dia, a atriz fez uma story onde aparecia a ver um jogo do namorado com emojis de corações.