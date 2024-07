João Neves e Madalena Aragão têm estado próximos e, por isso, os rumores de um possível romance começaram a circular.

Depois de o futebolista, alegadamente, ter sido visto com a atriz de férias no Algarve, como contam num vídeo divulgado nas redes sociais, foram fotografados juntos nas bancadas do jogo do Benfica.

Perante as notícias de que deixará o clube das águias e será transferido para o Paris SG, o jovem jogador de 19 anos destacou-se nas bancadas no jogo deste domingo, dia 28 de julho, surpreendendo ainda mais pela companhia, Madalena Aragão.

© Gerardo Santos / Global Imagens

Veja ainda o vídeo do futebolista e da atriz no Algarve, mais precisamente em Tavira.

