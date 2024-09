Madalena Aragão viajou para Paris para ver João Neves jogar na Liga dos Campeões. Esta quinta-feira, 19 de setembro, o casal confirmou publicamente a sua relação.

Em julho, já tinham sido vistos no Algarve, e no Estádio da Luz, em Lisboa, tendo começado os rumores de que tinham uma relação amorosa.

Esta quinta-feira, o jogador recorreu a uma história na sua conta de Instagram para partilhar uma fotografia a tomar o pequeno-almoço na capital francesa, com a namorada, que fez também a mesma partilha na sua conta.

© Instagram - João Neves

Além dessa história, a atriz fez também um vídeo no Parc des Princes, onde assistiu ao jogo em que o PSG venceu o Girona, com a frase "Allez Paris", seguida de dois emojis com corações.