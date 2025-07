O presidente francês Emmanuel Macron e a mulher, Brigitte Macron, iniciaram esta terça-feira, dia 8 de julho, uma visita oficial ao Reino Unido, que durará cerca de três dias.

O casal foi recebido pelos príncipes de Gales na chegada ao país, na base aérea de Northolt, antes de prosseguirem para o Castelo de Windsor, onde aconteceu um banquete de Estado (o primeiro no qual Kate Middleton marcou presença em dois anos).

No luxuoso jantar - que contou com vários convidados especiais, entre eles, Elton John - estiveram presentes os membros do núcleo sénior da família real britânica, nomeadamente, o rei Carlos III, a rainha Camilla, a princesa Ana e o marido, Sir Timothy Laurence.

O momento de cumplicidade entre William e Camilla

São vários os momentos dignos de registo a propósito da visita do presidente francês ao Reino Unido e um deles foi quando William demonstrou afeto para com a rainha Camilla, sua madrasta.

Pouco após a chegada de Macron, o herdeiro ao trono cumprimentou a rainha com um beijo no rosto.

No momento, conforme poderá ver pela imagem de seguida, William envergava um fato azul marido, enquanto que a monarca apostou num coordenado verde esmeralda. O vestido era de Anna Valentine e o mesmo foi conjugado com joias que pertenciam à rainha Isabel II.



© Getty Images

A ligação de William com Camilla

O príncipe de Gales e a rainha partilham uma forte ligação, que foi crescendo com o passar dos anos. Os dois foram apresentados quando William era apenas adolescente e já marcaram presença juntos em vários compromissos reais.

A amizade de ambos ficou ainda mais intensa depois dos respetivos cônjuges, nomeadamente o rei Carlos III e a princesa Kate, terem sido diagnosticados com cancro.

"A calorosa saudação entre a rainha e o príncipe de Gales demonstra o profundo respeito mútuo que nutrem um pelo o outro. Também os vimos a partilhar uma ou duas gargalhadas subtis em diversas ocasiões nos últimos anos", notou a correspondente real Danielle Stacey.

"Ambos assumiram funções em eventos públicos num momento em que o rei e a princesa de Gales se afastaram para tratamento do cancro no ano passado e, sem dúvida, Camilla e William devem ter dado apoio emocional um ao outro neste momento difícil", completou.

O visual impactante de Kate Middleton em banquete de Estado

Kate Middleton tem sido uma das presenças mais notadas durante a visita de Estado do presidente francês e percebe-se porquê. Os eventos públicos em que a princesa de Gales marca presença têm sido cada vez mais reduzidos, com esta a escolher a dedo os compromissos que ocupam a sua agenda (sobretudo desde que terminou os tratamentos contra o cancro).

No âmbito desta visita, Catherine usou dois visuais que deslumbraram os admiradores.

Um de inspiração francesa...