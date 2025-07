Kate Middleton juntou-se a William esta terça-feira, 8 de julho, para receber o presidente francês Emmanuel Macron e a primeira-dama Brigitte Macron numa visita oficial ao Reino Unido, que durará três dias.

Os príncipes de Gales deram as boas-vindas ao político francês na sua chegada à base aérea de Northol, tendo depois se dirigido para o Castelo de Windsor, onde aconteceu um banquete de Estado (o Palácio de Buckingham, onde normalmente acontecem estes eventos, está em obras).

A presença de Catherine não estava confirmada, uma vez que a princesa falhou os últimos banquetes. Contudo, tal não aconteceu, com a mulher de William a deslumbrar com o visual que escolheu para a ocasião.

Visual de banquete é da mesma criadora do seu vestido de noiva

Kate Middleton colheu os mais diversos elogios ao eleger um espetacular vestido vermelho, uma criação de Sarah Burton para a Givenchy, a mesma designer do seu vestido de noiva (da altura em que era diretora criativa de Alexander McQueen).

O vestido, de tecido fluído, concedeu um toque de elegância e de majestade devido às mangas que se prolongavam ao longo de todo o seu comprimento. A 'clutch', também em tons de vermelho, combinava na perfeição com o coordenado.

A tiara preferida da sogra, a princesa Diana

Para o banquete, Kate quis levar a tiara Lover’s Knot, a preferida da mãe de William, a princesa Diana.

A peça foi 'recuperada' por Kate Middleton em 2015, uma vez que estava guardada desde a morte de Lady Di, em 1997. A tiara foi um presente que a rainha Isabel II lhe ofereceu a propósito do seu casamento com o príncipe Carlos, em 1981.

A sua origem, conforme destaca a revista Hola!, remonta a 1914 quando a rainha Maria de Teck pediu uma réplica da tiara da sua tia, a grã-duquesa Machkenburg Stelitz. A peça, de valor elevadíssimo, é composta por diamantes e pérolas.

Os brincos de Isabel II

A tiara foi conjugada com uns brincos que pertenciam à rainha Isabel II, que os herdou em 1947, da mãe, como presente do seu casamento com o príncipe Filipe.

Feitos em platina com diamantes pela Cartier em Londres, entre 1918 e 1929, os brincos faziam parte do conjunto de peças que a dama Margaret Greville ofereceu à Rainha Mãe, como símbolo da sua amizade. As joias, estilo 'candelabro', contêm 22 diamantes.

Como manda o protocolo, Kate Middleton ostentava ainda ao peito a insígnia da Grande Oficial da Ordem Nacional do Mérito, concedida pela República Francesa, e pela primeira vez, a medalha da Ordem da Família Real de Carlos III.